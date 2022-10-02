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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة أسعار هافال H6 بواقع 25 ألف جنيه.. اعرف قيمتها الجديدة

هافال H6 موديل 2022
هافال H6 موديل 2022

ارتفعت القائمة السعرية لاصدارات شركة هافال الصينية المقدمة داخل السوق المصري، ومنها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام H6 موديل 2022، حيث شهدت السيارة زيادة سعرية قدرت بـ 25 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة من هذه النسخة والتي تنتمي لفئة الـ SUV.

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وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث الاسعار الرسمية للسيارة هافال H6 2022 في مصر.

هافال H6 موديل 2022

تأتي السيارة هافال H6 موديل 2022 بجنوط رياضية يصل قياسها إلى 18 بوصة، مع واجهة أمامية تعتمد على شبكة كبيرة الحجم ذات لمسات فضية لامعة، ومرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى بعض التجهيزات مثل كامير 360 درجة، وحساسات حركة، وفتحة سقف بانوراما.

هافال H6 موديل 2022

وتضم السيارة هافال H6 موديل 2022 نظاما صوتيا يصل إلى 8 مكبرات، وشاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، حيث يتراوح قياسها بين 10.25 و 12.3 بوصة، بالاضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء أوتوماتيكي.

هافال H6 موديل 2022

ودعمت السيارة هافال H6 موديل 2022 بمحرك يمكنه ضخ 148 حصانا، سعة 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، وعزم دوران يبلغ 230 نيوتن/متر، بينما تستمد السيارة أوامر التسارع عبر ناقل حركة مكون من 7 سرعات أوتوماتيكية الاداء.

هافال H6 موديل 2022

الاسعار الجديدة للسيارة هافال H6 موديل 2022 بالسوق المصري 

 

الفئة الأولى هافال H6 موديل 2022 بسعر 645 ألف جنيه بدلاً من 620 ألف جنيه.

الفئة الثانية هافال H6 موديل 2022 بسعر 680 ألف جنيه بدلاً من 655 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هافال H6 موديل 2022 بسعر 710 ألف جنيه بدلاً من 685 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هافال H6 موديل 2022 بسعر 755 ألف جنيه بدلاً من 730 ألف جنيه.

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