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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أكثر دعاء كان يردده النبي والكلمات التي حذر منها

الدعاء
الدعاء

أكثر دعاء كان يردده النبي، ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا" (صحيح مسلم :1794).

 

الدعاء بين الخطبتين وتحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة

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أكثر دعاء كان يردده النبي


سئلت السيدة عائشة رضى الله عنها عن دعاء كان يدعو به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: كان يقول "اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل".

أكثر دعاء كان يردده الرسول

 

عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: « كان أكثرَ دعاءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "اللهم ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخِرةِ حسنةً، وقِنا عذابَ النارِ» (البخاري:6389).

وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: « كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يُكثِرُ أن يقولَ: يا مقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ فقلتُ: يا نبيَّ اللَّهِ آمنَّا بِكَ وبما جئتَ بِهِ فَهل تخافُ علَينا ؟ قالَ: نعَم إنَّ القلوبَ بينَ إصبَعَينِ من أصابعِ اللَّهِ يقلِّبُها كيفَ شاءَ».

دعاء النبي في الصلاة


عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»، وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: «اللهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي»، وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: «اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»، وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: «اللهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

كلمات حذر منها النبي في الدعاء
 

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد بالكتاب والسُنة النبوية الشريفة، أن الدعاء عبادة، لذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار والإلحاح في الدعاء.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هناك أربع كلمات حذر منها النبي -صلى الله عليه وسلم- ونهى عن قولها وترديدها في الدعاء، هي : «اللهم إن شئت فاعطني».

واستشهد بما روي في صحيح مسلم- عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمْ فِي الدُّعَاءِ وَلَا يَقُلْ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ».


الاعتداء في الدعاء
 

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “ما معنى الاعتداء في الدعاء وكيف يكون الإلحاح فيه؟”.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى أن الدعاء مخ العبادة، ومخ الشيء أساسه وأهم شيء فيه، قال تعالى “وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ”.

وأشار أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء إلى أن العبد كلما كان قريبا من ربه ومتوكلا عليه دائما أنزل حاجته به.

ونوه أمين الفتوى أن الدعاء يلجأ اليه الإنسان فى كل وقت ولا ينبغى للعبد إذا ما دعا ولم يستجب له ودعا ولم يستجب له أن يستحسر فيترك الدعاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: دعوت ودعوت فلا أراه يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويذهب الدعاء” فلا ينبغي للعبد أن ييأس لان الله كريم.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الله يحب من العبد أن يرفع يديه إليه حتى ولو لم توجب، لأن الدعاء عبادة، فعندما ترفع يديك لا تنتظر أن الله يستجيب أم لا لأنك مطالب بأن ترفع يديك.

وأوضح أمين الفتوى أنه ينبغي على الإنسان أن يعلم أنه إذا ما دعا فقد تتأخر الإجابة وقد لا يجاب ولكن يدخرها الله له فى الآخرة، وقد يجاب ولكن يكون بصورة أخرى فى غير ما دعا، وليس شرطا أن يجيبك الله فيما تريد أنت بل فيما يريده هو سبحانه وتعالى فى الوقت الذى يريده وليس الذى تريده انت.

 

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