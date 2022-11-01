سعر عيار 14 اليوم 1-11-2022

ثبت سعر أقل سعر عيار ذهب في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 1-11-2022؛ مسجلا 803 جنيهات للبيع و 810 جنيهات للشراء، وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد من سعر عيار 14

وبحسب موقع إيجيبت جولد برايس توداي، المتخصص في تحديد سعر المشغولات الذهبية، فقد استقر سعر الذهب مصر بالنسبة لسعر الجرام الواحد مع مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بدون أي تغيير، بعد أن تراجع أمس بمعدل 15 جنيها علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

عيار 24

وسجل سعر الجرام من عيار 24 حوالي 1377 جنيها للبيع و 1389 جنيها للشراء في محلات الصاغة.

عيار 21

بلغ سعر عيار 21 اكثر الأعيرة شهرة نحو 1205 جنيهات للبيع و 1215 جنيها للشراء.

عيار 18



سجل سعر عيار 18 نحو 1033 جنيها للبيع و 1041 جنيها للشراء .

أوقية الذهب



ووصل سعر أونصة الذهب نحو 42.83 ألف جنيه للبيع و 43.2 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب



وسجل كيلو الذهب نحو 1.38 مليون جنيه للبيع و 1.4 مليون جنيه للشراء .

الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 9640 جنيها للبيع و 9720 جنيها للشراء.

سعر المصنعية

وتبلغ قيمة المصنعية نسبة إلي الذهب نحو 7 حتي 10% في الجرام الواحد، إذ أن زيادة نسبة المعادن في المشغول الذهبي تقلل من سعر القيراط والعكس خصوصا مع استخدام أوقية الذهب التي تزن ما يقارب 34 جراما كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب، إذ تختلف تسعيرة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.



يهتم المستهلكون وخصوصا المقبلون علي الزواج، ومن هم في مرحلة الخطوبة، بالذهب وأسعاره، وحيث تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم، خصوصا أن المعدن الأصفر يعد مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم.

تضخم عالمي

وتسبب ارتفاع سعر التضخم العالمي في التأثير علي قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس الماضي، في تحريك سعر الفائدة، في الوقت الذ شهد فيه سعر الذهب تذبذبات في التداول خصوصا و أن المعدن الأصفر يملك خاصية الاستقرار.

وتعاني الأسواق الدولية من حالة عدم اليقين نظرا لارتفاع معدلات اتضخم، في الوقت الذي يملك فيها المعدن الأصفر القدرة علي التحوط ضد مخاطر التذبذب.

دمغ الذهب الليزر

وفي سياق متصل أكد الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن قرار دمغ الذهب بالليزر يعد توجها تكنولوجيا لتطوير صناعة الذهب باعتباره أحد توجهات الدولة لرقمنة الصناعة والخدمات.

أوضح أن دمغ الذهب بالليزر لا يؤدي لتشويه الخامات الذهبية ولكنه يحفظ المعلومات الخاصة بالمنتج الذهبي ويحمي حق المستهلك النهائي مع سريان الدمغات القديمة حتي الآن ولا يوجد مشكلة الآن ولا مستقبلا، وبعض الناس تخلق أزمة بسبب مشكلة في نفوسها.