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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استنفار أمني .. حالة تأهب في إسرائيل بسبب "عرين الأسود"

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

كشفت القناة "13" العبرية، عن وجود تحذيرات لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من نية مجموعة "عرين الأسود" تنفيذ عمليات في يوم الانتخابات الإسرائيلية المقررة غدا الثلاثاء.

وقالت القناة إنه "تم رفع حالة التأهب القصوى في المنظومة الأمنية خشية وقوع عمليات خلال الانتخابات، حيث لا تزال هناك تحذيرات من عمليات مخطط لها بشكل رئيسي من قبل عناصر تنتمي لعرين الأسود".

وأكدت أنه على الرغم من الانفصال الذي حصل داخل مجموعة عرين الأسود وتسليم أنفسهم للسلطة الفلسطينية والتي أثارت التفاؤل في إسرائيل، لكن لا تزال هناك تحذيرات من هجمات قادمة بشكل رئيسي من قبل أفراد المجموعة المسلحة الذين لم يسلموا أنفسهم.

كما تخشى المؤسسة الأمنية من أن نفس العناصر المسلحة سيحاولون تنفيذ هجوم خلال يوم الانتخابات الإسرائيلية، وربما في الأيام التي تليها.

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وقال مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية، إن "احتمال قيام المنظمات والمسلحين الفلسطينيين بتنفيذ عمليات يوم الانتخابات المقررة الثلاثاء عال جداً، ولهذا السبب تم رفع حالة التأهب في المؤسسة الأمنية".

وأضاف: "تقرر نشر أكثر من 18 ألف شرطي وحارس أمن إسرائيلي في جميع المدن والمختلطة يوم الانتخابات".

وأوضح أن "بعض ضباط الشرطة الإسرائيلية سيؤمنون مراكز الاقتراع ويحاولون منع الاضطرابات ومحاولات تزوير الأصوات".

وأضاف: "المهمة الرئيسية لضباط الشرطة الإسرائيلية هي منع الإرهاب وإحباطه، بعد ورود عدد كبير من التنبيهات والتي تشكل خطراً حقيقياً بنية الفلسطينيين تعطيل الانتخابات".

تأتي حالة تأهب المؤسسة الأمنية بعد قرار القيادة السياسية الإسرائيلية، بعد تقييم للأوضاع، فرض إغلاق مشدد وشامل على الضفة الغربية.

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