السعودية تعلن تسهيل السفر إلى قطر لحضور كأس العالم

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، جاهزيتها لخدمة المسافرين الراغبين في حضور فعاليات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

ودعمت المديرية المنافذ الدولية بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة، وذلك لخدمة المسافرين بدءا من وصولهم حتى مغادرتهم، وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة.

وقالت "الجوازات" السعودية إنه ابتداء من 1 نوفمبر 2022 حتى 23 ديسمبر 2022، سيتم عبر المنافذ البرية والجوية المؤدية إلى دولة قطر تنفيذ الإجراءات المُعلنة من قبل السلطات القطرية المختصة للراغبين في حضور مباريات كأس العالم والفعاليات المصاحبة.

وذكرت أن الإجراءات اقتصرت على السماح بالدخول للحاصلين على بطاقة "هيّا" للمسافرين باستخدام جواز السفر المسجل في منصة "هيّا"، باستثناء المواطنين القطريين والمقيمين فيها حاملي البطاقة الشخصية القطرية، حسب وكالة أنباء السعودية "واس".

وأوضحت مديرية الجوازات أنه بإمكان الراغبين في السفر لدولة قطر لحضور كأس العالم وفعالياته من المواطنين والمقيمين والسياح الحاصلين على بطاقة (هيّا) الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) لمعرفة أي تعليمات ذات علاقة.

كما يمكن لجميع المستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة الموحدة "حاضرين" على الرابط: HereForYou.sa، الذي يهدف لتقديم المعلومات اللازمة لضمان سلاسة رحلة الراغبين في حضور مباريات المونديال من داخل المملكة، بالإضافة للزوار القادمين إلى المملكة.