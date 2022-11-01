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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير: مبادرة ابدأ إضافة قوية جدا للصناعة في الوقت الحالي

صدى البلد

 قال محمد البهي، الخبير الصناعي: إن مبادرة ابدأ  إضافة قوية جدا للصناعة في الوقت الحالي، حيث تقدم دعم مفتوح بالنسبة للصناعات القائمة.

وأكد المهندس محمد البهي، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن مبادرة "ابدأ" مبادرة رئاسية متكاملة تعمل على أكثر من اتجاه، لافتا إلي أنها دخلت العام الماضي بـ 64 مشروعا، منها مشروعات كبيرة وبعض المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى التدريب الصناعي لبعض الصناعات المختلفة.

وأوضح الخبير الصناعي، أن المبادرة تستطيع خلال الفترة المقبلة، أن تزيد من عدد المصانع، كما تعرفت على مطالب أكثر من 2000 مصنع، حتى يلبوا الكثير منها في المرحلة القادمة، طبقا لجدول وأولويات محددة.

مبادرة رئاسية المشروعات الصغيرة إكسترا نيوز محمد البهي

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