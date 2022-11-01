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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرازيل الجديد يؤكد حرصه على حضور قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ

دا سيلفا
دا سيلفا

قال كبير المستشارين البارزين في السياسة الخارجية، سيلسو أموريم، للرئيس البرازيلي المنتخب لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الاثنين، بعد يوم من فوزه بالانتخابات الرئاسية في البلاد، إن الرئيس البرازيلي الجديد حريص على الذهاب إلى قمة المناخ للأمم المتحدة COP27 في نوفمبر الحالي.

وقال أموريم للصحفيين في ساو باولو “إن لولا دا سيلفا مهتم بالحضور وتلقى دعوة من حكام برازيليين، مضيفا ”الآن نحن بحاجة لمعرفة التواريخ الدقيقة" 

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للرئيس لولا دا سيلفا بعد انتخابه رئيساً للبرازيل.

وقال الرئيس السيسي: "أتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس لولا دا سيلفا بمناسبة انتخابه رئيساً للبرازيل، متمنياً له كل التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب البرازيلي الصديق للتنمية والازدهار".

وأضاف الرئيس السيسي: “أود التأكيد على تطلعي للعمل المشترك مع الرئيس دا سيلفا لتعميق علاقات الصداقة التي تجمع بين مصر والبرازيل في مختلف المجالات، وأدعوه للحضور الى مصر للمشاركة فى القمة العالمية للمناخ COP 27 بشرم الشيخ الشهر القادم".

وأضاف الرئيس السيسي: "أثق أن البرازيل قادرة على القيام بدور إيجابي بناء خـلال هذه القمة المرتقبة لتعزيز عمل المناخ على الصعيد الدولي". 

مصر البرازيل شرم الشيخ الخارجية الانتخابات الرئاسية رئيس البرازيل

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