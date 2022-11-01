مدرب الاتحاد: الروح والشخصية تصنعان الفارق في مباريات زعيم الثغر.. فيديو

أعرب كريم بن سالم، مدرب عام نادي الاتحاد السكندري، عن سعادته بالفوز الذي حققه زعيم الثغر على طلائع الجيش، مساء الاثنين بالدوري الممتاز.

وقال كريم بن سالم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" سعيد جدا بالفوز على طلائع الجيش، المباراة كانت صعبة، وبداية الاتحاد السكندري رائعة وهدفنا إسعاد الجماهير".

وتابع :"سيطرنا على مجريات اللعب أمام طلائع الجيش ونستحق الفوز، وروح وشخصية الفريق تصنع الفارق في مباريات الاتحاد".

وأضاف:" تنوع التسجيل من لاعبي الفريق أحد المميزات ويمنحنا حلولا كبيرة، والجمهور يمنح اللاعبين دوافع كبيرة وتمنح الفريق أفضلية في المباريات، كما أن مروان عطية يملك إمكانيات كبيرة ونستفيد منه في الهجوم".

وشدد قائلا :" أشعر أنني في بلدي والدوري المصري من أقوى الدوريات".