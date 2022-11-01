إعادة تشغيل محطات الوقود بدون قيود بمدينتي العريش وبئر العبد بسيناء 

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، أنه تقرر إعادة فتح محطات الوقود امام المواطنين بمركزي العريش وبئر العبد بدون قيود ..حيث تم السماح للمواطنين تزويد سياراتهم بكميات الوقود من السولار وتلبنزبن طبقا لاحتياجاتهم الفعلية دون التقيد بحدود قصوى ومن أقرب محطة لهم.

توفير المنتجات البترولية

وقال محافظ شمال سيناء ،أن ذلك يأتي تمهيدا لفتح باقي محطات الوقود تباعا، حرصا على توفير المنتجات البترولية للمواطنين بسهولة ويسر وتنظيم العمل داخل محطات الوقود.

حيث تم فتح المحطات بصفة مستمرة خاصة المحطات التي تلتزم بالمعايير والاستراطات البيئية ، وجاري فتح عدد من المحطات تباعا تيسيرا على المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم بمدينة العريش، ومدينة بئر العبد .