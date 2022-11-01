في ذكرى ميلاد محسن محيي الدين.. لماذا قرر عدم حضور جنازة أي فنان

عيد ميلاد محسن محيي الدين.. يوافق اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر، عيد ميلاد الفنان محسن محيي الدين الـ 63، إذ ولد بمثل هذا اليوم عام 1959.

تألق محسن محيي الدين، في العديد من الأعمال الفنية وشارك كبار النجوم في أعمال فنية مميزة سواء كانت في المسرح أو علي شاشة السينما أو في التلفزيون اكتشفه المخرج العالمي يوسف شاهين وكان له الفضل في لفت نظر المخرجين إليه، وقدمه للسينما من خلال أكثر من عمل منها: (إسكندرية ليه، حدوتة مصرية، وداعا بونابرت، اليوم السادس).

محسن محيي الدين وغيابه عن جنازة يوسف شاهين

وعندما توفي يوسف شاهين، رفض الفنان محسن محيي الدين، حضور جنازته، الأمر الذي جعله يتعرض لهجوم شديد، لكنه قال في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي: «عند وفاة صديقي وزميل دراستي في المرحلة الاعدادية الفنان الراحل عبد الله محمود وجدت في جنازته أن كاميرات المصورين منتشرة في مكان الدفن ما أثار غضبي الشديد، ومن وقتها قررت عدم حضور جنازة أي زميل حتى لا يتاجر أحد بهذه اللحظة موضحا ان المصورين يتاجرون بهذه المناسبة التي تثير الحزن علي فراق الاحباب».

وأشار محسن محيي الدين، إلى أنه في هذه اللحظة يكون الشخص منفردا مع نفسه ويتذكر اعماله ومشواره مع صديقه الذي رحل توا، فهي لحظة فاصلة يجب ان تمر في منتهي الخشوع والصمت وليس بالهرج والمرج، مستعينا بما حدث في جنازة الفنان سعيد صالح، وما حدث من تزاحم وتوافد المواطنين عندما شاهدوا الفنان عادل إمام.

أحدث أعمال محسن محيي الدين

وشارك الفنان محسن محيي الدين، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي لعام 2022، بمسلسل ملف سري، للفنان هاني سلامة والفنان ماجد المصري، الذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه.

أبطال مسلسل ملف سري

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.