شاهد.. فنان كويتي يكشف تراث الإمارات العريق عبر مكان عتيق

دون فنان كويتي تفاصيل رحلته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة بخطوة، ضمن سلسلة تعريفية أطلقها في وقت سابق، يسرد من خلالها تفاصيل السفر من دولة إلى أخرى ومتطلبات الرحلة وأفضل الأماكن للإقامة والسياحة.

ونشر الفنان عذبي النصار عبر حسابه بموقع إنستجرام مجموعة من مقاطع الفيديو عبر خاصية "استوري" تكشف تفاصيل سفره إلى هذا المكان التراثي في دبي.

تجاوز عدد الفيديوهات 20 مقطع قصير، كشف خلالها تفاصيل رحلته من الكويت إلى دبي، وقال: "هنوريكم دبي بزاوية ثانية".

كانت البداية التعرف بتراث الإمارات، إذ تواجد في فندق تراثي بالكامل، وعلى حد وصفه "عتيق"، ويظهر فيه الفندق على حالته القديمة وألوانه والشروخ الموجودة في الجدران والتي لم تتغير.

بالإضافة إلى الحفاظ على روح التراث أيضا في الفندق بالداخل وعبر الغرف الداخلية، والتي تتسم بوجود الأخشاب على لونها الطبيعي والجدران والمفارش باللون الأبيض فقط.

ويستكمل عذبي النصار: "المكان قديم بل شكله عتيق أيضا، وأسواق دبي السياحية متاح فيها كل ما تريدونه للتسوق"، مشيرا إلى أنه هذه الأسواق يتوفر بها العديد من المنتجات التراثية التي تصلح للهدايا أيضا.