ماسك تكثيف وتطويل الشعر الخفيف تبحث أغلب الفتيات والسيدات على ماسك طبيعي يساعد على علاج الشعر بأبسط الخطوات فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على ماسك تكثيف وتطويل الشعر الخفيف لخبيرة الطب البديل سلمي الحافظ.



المكونات الأولى لعمل ماسك الشعر



بصلة كاملة ويفضل البصل الأحمر

سبعة فصوص توم

كوباتين ماء

تقطع البصلة الى اربعة ويضاف عليه فصوص الثوم والماء وفي نار هادئة الي ان تصل مرحلة الغليان تنزل من النار وتترك لتبرد ثم تصفى في اناء نضيف.

المكونات الثانية لعمل ماسك تكثيف الشعر



ثلاثة ملاعق كبيرة حناء بدرة

معلقتين مسحوق السدر

معلقتين زيت جوز الهند



نخلطهم مع بعض واضيف موية مغلي البصل والثوم إلى أن تصير بقوام مناسب ويغطي الأبناء بكيس وتترك تخمر في مكان دافئ لمدة ساعتين.



التطبيق لعمل ماسك الشعر



نقسم الشعر علي أربعة أقسام ويسمح الماسك من جذور الشعر الى الاطراف ويلف الشعر بعدها ثم ارتدي كاب شاور او اي كيس نايلون لمدة اربعة ساعات.

ثم اغسلي شعرك بشكل طبيعي ويوضع كريم مرطب للشعر.

توضع هذه الوصفة مرتين أسبوعين مع الاستمرار وسوف تندهشين من النتيجة وتلاحظي الفرق.