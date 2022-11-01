بخلاف العلاوة الاستثنائية.. صرف منح وحوافز للموظفين تصل إلى 200 جنيه شهريا

العلاوة الاستثنائية.. منحت الحكومة، وفقًا لتعديلات قانون الخدمة المدنية، علاوة اسثتنائية أو علاوة غلاء معيشة، للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة تقدر بـ 300 جنيه، إضافة إلى صرفها كذلك للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات، وذلك اعتبارًا من شهر نوفمبر الجاري.

وتأتي العلاوة الاستثنائية للموظفين بالحكومة وشركات قطاع الأعمال وأصحاب المعاشات، في إطار جهود الدولة وتكليفات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والارتفاع الكبير في الأسعار الذي أدى لإحداث موجة تضخم قياسية وغير مسبوقة.

وتبدأ الدولة في صرف المنحة والعلاوة الاستثنائية للموظفين بداية من شهر نوفمبر الجاري، وذلك وفقًا لتعديلات قانون الخدمة المدنية الأخيرة، والذي وضع عددا من العلاوات والحوافز للموظفين أيضًا.

وفيما يلي، نستعرض جميع العلاوات والحوافز التي نص عليها قانون الخدمة المدنية، بما فيها التعديلات الجديدة التي تنص على منح الموظفين علاوة استثنائية 300 جنيه.

العلاوة الدورية

نص قانون الخدمة المدنية على منح الموظفين علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، مع زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

ووفقًا لـ قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.

العلاوة التشجيعية للموظفين

كما جاءت العلاوة التشجيعية، ضمن العلاوات التي تمنح للموظفين، وتقدر بنسبة 5% من أجره الوظيفي، بشرط أن تكون تكون كفاية الموظف قد حدد بمرتبة كُفء على الأقل عن آخر عامين لمنحه تلك العلاوة، وألا يمنح الموظف تلك العلاووة أكثر من مرة كل 3 أعوام، وألا يزيد عدد الموظفين الحاصلين عليها على 10 % من عدد الموظفين، فإذا كان عدد الموظفين أقل من 10، تمنح لواحد منهم.

حافز تميز علمي للموظفين

كما نص قانون الخدمة المدنية على منح الموظفين حافز تميز علمي، وذلك عند حصوله على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو على درجة ماجستير أو ما يعادلها أو دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل، وفي حالة حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويمنح الموظفون حافز التميز العلمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو الفئات التالية، أيهما أكبر:

- 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال.

- 75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.

- 100 جنيه شهريا لمن يحصل على الماجستير أو ما يعادله أو دبلومات الدراسات العليا.

- 200 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.