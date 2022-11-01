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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

المهارات الشخصية وكتابة السيرة الذاتية ورشة تدريبية لخريجي الأزهر

صدى البلد

عُقد اليوم،  بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة، تدريب بعنوان "المهارات الشخصية وكتابة السيرة الذاتية"، حاضرت فيها الدكتورة شيماء محمد عبدالحق - المدرس المساعد بالكلية.


تناولت المُحاضِرة خلال التدريب بالشرح والتفصيل، السمات والمهارات الشخصية، وبينت أن هناك نوعين من المهارات: "مهارات تقنية" ويقصد بها المهارات المتخصصة ذات العلاقة الوظيفية، والتي يكتسبها من خلال معارف علمية وبرامج تدريبة مثل مهارات البرمجة واللغات الاجنبية، وهناك "المهارات الشخصية الناعمة" وهي التي تعبر عن القدرات الشخصية القابلة للاستخدام في أي وظيفة مثل مهارات التواصل وتنظيم الوقت وقوة التحمل والسرعة والدقة والتفكير المنطقي.


وأشارت إلى أن "المهارات التقنية" المكتسبة يمكن للفرد تعلمها فى حين أن اكتساب "المهارات الشخصية" وتطويرها يكون أكثر صعوبة، لذلك تعد من المهارات ذات القيمة العالية لدى أصحاب العمل، كما أنها تلعب دورا كبيرا في تطوير المهارات التقنية واكتسابها.


كما قامت المُحاضِرة بشرح كيفية اكتساب الثقة بالنفس والمهارات التي يجب أن يكتسبها المتدرب في المقابلة الشخصية وسمات فريق العمل الناجح.


وفي الختام، ردت على كافة الأسئلة والاستفسارات التي طرحت خلال التدريب.

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IMG-20221101-WA0089
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المنظمة العالمية لخريجي الازهر كلية الدراسات الإنسانية المهارات الشخصية السيرة الذاتية

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