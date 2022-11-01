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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي يتابع التجهيزات والاستعدادات النهائية بمستشفى شرم الشيخ الدولي لتأمين مؤتمر المناخ

صدى البلد

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال تواجده اليوم بمدينة شرم الشيخ على الاطمئنان على التجهيزات والاستعدادات النهائية بمستشفى شرم الشيخ الدولي لتأمين مؤتمر المناخ في إطار الخطة الشاملة للتأمين الطبي بالمدينة.

وتفقد رئيس الوزراء أعمال التطوير التي شهدتها المستشفى بأقسام الطوارئ والرعايات المركزة والعمليات والقسطرة، وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية، واطمأن مدبولي على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وفصائل الدم ومشتقاته وتأمين المخزون الاستراتيجي منها.


وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تواجد فرق طبية على أعلى مستوى من الكفاءة في حالة استعداد دائم للتعامل مع حالات الطوارئ ومختلف الحالات الأخرى للوفود المشاركة بالمؤتمر، ليتم تقديم الخدمات الطبية لها بمختلف التخصصات.

وعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، موقف الخدمات والتجهيزات بالمستشفى، مشيراً في ضوء ذلك إلى أن إجمالي عدد الأسرّة بها يصل إلى 110 أسرّة، كما يصل عدد غرف العمليات إلى 6 غرف، وعدد العيادات الخارجية إلى 22 عيادة، موضحاً أن الخدمات الطبية تقدم من خلال مجموعة متميزة من الاطباء وأطقم التمريض.

وأوضح الوزير أيضًا أن المستشفى يحتوي على وحدة للغسيل الكلوي، ووحدة قسطرة قلب، وأجهزة أشعة، بالإضافة إلى صيدلية، ومعمل، ومركز للعلاج الطبيعي، إلى جانب مجموعة من الأقسام الأخرى تشمل القلب والأوعية الدموية، والطوارئ، والأطفال المبتسرين، والمناظير، والأنف والأذن، وجراحة التجميل، والمسالك، والمخ والأعصاب، وجراحة عامة، والعظام، وغيرها.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه في إطار التجهيزات الجارية لتحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي، لأول نموذج مستشفى خضراء في مصر (صديقة للبيئة)، ضمن استعدادات استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، تم توريد وتركيب محطة للطاقة الشمسية بقدرة 30 كيلو وات كمرحلة أولى، وجار البدء في المرحلة الثانية، كما تم تركيب محطة لتنقية المياه واستخدام الهادر لري المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى زراعة مسطحات خضراء داخل المستشفى وفي محيطها.

ويتضمن المستشفى وحدة للتشخيص والاتصال الطبي عن بُعد، وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هذه الوحدة ستسهم في النهوض بجودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للوفود المشاركة بالمؤتمر، كما تسهم في تيسير حصولهم على الخدمة الطبية، كما أنها تُمكِّن الأطباء من مناظرة أكبر عدد من الحالات المرضية، خاصة وقت حدوث الأزمات والطوارئ.


وتفقد رئيس الوزراء، "سكوتر كهربائي" تم توفيره لأول مرة وتجهيزه ببعض من تجهيزات سيارات الإسعاف ويعد صديقا للبيئة، حيث تم تخصيصه لتقديم خدمات الإسعاف في الأماكن المزدحمة والتي يصعب الوصول إليها بسيارات الإسعاف، كما تفقد مدبولي إحدى سيارات الإسعاف المجهزة بغرفة تحتوي على شاشة تحكم مرتبطة بغرف مثيلة لها بالمحافظات الأخرى، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الغرفة مجهزة بالشبكة الوطنية الموحدة، ويمكن ربطها مع جميع الجهات الأخرى المشاركة في هذه الشبكة، كما يمكن من خلالها نقل الحدث بالصوت والصورة، وفي الوقت نفسه، تفقد رئيس الوزراء أحدي سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم، والتى يتوافر منها 16 سيارة، وكذا سيارات إسعاف أخرى عادية يوجد منها عدد 130 سيارة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي الروبوتات الذكية المتخصصة التي سيتم إدخالها لأول مرة في مجالات التمريض، والتعقيم، ومكافحة العدوى، ونقل عينات التحاليل، وخدمات المرضى ضمن جاهزية التأمين الطبي للمؤتمر، وفي هذا الصدد، أشار الدكتور أحمد السبكي إلى تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية طبية وعلاجية للوفود المشاركة بالمؤتمر، وتعزيز جودة وسلامة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم.

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