ضمن فعاليات مستقبلنا الأخضر.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد أنشطة البيئة في الكليات

أكد الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على القيام بمسئولياتها التوعوية وتثقيف الشباب بأهم القضايا والأحداث الجارية محلياً وإقليمياً ، وكذلك توعيتهم بأهم الأزمات والتحديات التى تواجه الدولة المصرية دول العالم المحيط.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الجامعة الموسعة والتي شملت كافة كليات الجامعة لتفقد الأنشطة البيئية داخل الكليات ضمن فعاليات "جامعة أسيوط ومستقبلنا الأخضر ".

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بمختلف الكليات إلى جانب ممثلين عن بعض الجهات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة .



وصرح الدكتور أحمد المنشاوى بأن الاحتفالية تأتى تزامناً مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر قمة المناخ Cop27 والتى تمثل حدثاً هاماً تستلزم توعية الشباب بدوره وما يناقشه من قضايا بيئية وأهداف محورية تحتاج إلى تكاتف شعوب العالم لتحقيقها والحفاظ على نظافة البيئة ومواردها وحمايتها من المخاطر .

من جانبها أوضحت الدكتورة مها كامل غانم أن الجولة شملت زيارة رئيس الجامعة والمشاركين لكليات التربية للطفولة المبكرة وفنون جميلة وزراعة وتربية رياضية، وطب بيطرى ، وصيدلة ، وكلية الطب والحاسبات والمعلومات وطب الاسنان والهندسة والتجارة والحقوق والتربية ، حيث تنافست الكليات فى تناول القضايا البيئية بأشكال مختلفة سواء بتوزيع المطويات ، أو اللوحات الفنية ، والأشغال اليدوية أو بمجلات الحائط وكذلك عرض أفلام تسجيلية ، كما تم زراعة بعض الأشجار التذكارية ببعض الكليات مشاركةً منهم فى الاحتفال .

من جانبه أشاد الدكتور أحمد عبد المولى بمشاركة الطلاب المتميزة فى احتفالية " جامعة أسيوط ومستقبلنا الأخضر " وما يحظون به من وعى وثقافة حول مختلف قضايا البيئة وهو ما ظهر فى أنشطتهم البيئية ومعروضاتهم داخل الكليات المختلفة.

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