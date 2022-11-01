"بريد الإمارات" يطلق طابعا تذكاريا موحدا يحمل شعار القمة العربية

أطلقت "مجموعة بريد الإمارات" الطابع العربي الموحد، بالتعاون مع إدارات البريد العربية، ويحمل شعار القمة العربية، ويحتفي بالدورة العادية الـ 31 للقمة العربية التي تعقد اليوم في الجزائر.

وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة عبدالله محمد الأشرم - حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن الإصدار البريدي الجديد يأتي في إطار حرص المجموعة على الاحتفاء بالمساعي العربية، لتعزيز العلاقات الأخوية بين الدول وتماشيا مع التزامها برؤية الإمارات الرامية إلى نصرة القضايا العربية

وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع الدول العربية الشقيقة خصوصا ودول العالم عامة.

ويمثل إصدار الطابع الجديد قيم وحدة الصف العربي وتضامن الشعوب والدول العربية التي تمثلها القمة، ودعما لأهداف التعاون وتضافر الجهود والعمل العربي المشترك.

