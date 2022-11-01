عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متحدث الرئاسة: القمة العربية تكتسب أهمية كبيرة في ظل التحديات الراهنة

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي

أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة العربية تكتسب أهمية كبيرة في ظل تحديات كبيرة تواجه الدول العربية سواء فيما يتعلق بقضية الطاقة أو إمدادات سلاسل الغذاء.

وقال المتحدث الرسمي، في تصريح اليوم بالجزائر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية ستعكس مواقف مصر خلال السنوات الماضية التي تتمثل في انتهاج مسار محدد في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، حيث يتمثل هذا المسار في التمسك بمفهوم الدولة الوطنية ودعم الحكومات المركزية وإنهاء التدخلات الخارجية والميليشيات العسكرية والتمسك بسيادة الأراضي وتفعيل ارادة الشعوب، مشيرا إلى أن تفعيل هذا المسار يحتاج إلى إرادة سياسية جادة وعمل جماعي عربي عربي وعمل عربي دولي مشترك والبعد عن أي مصالح.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس سيتناول خلال القمة أيضا قضية "سد النهضة" من منظور أوسع للأمن المائي للدول العربية، مشيرا إلى أن مصر ليست ضد بناء "سد النهضة" أو تنمية الدول، ولكن يجب أن يكون هناك قانون دولي يحكم الأنهار العابرة للحدود، موضحا أن مصر دخلت في مفاوضات مع إثيوبيا منذ ١٢ عاما لوضع اتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد.

وتابع المتحدث الرسمي أن التدخلات الخارجية تمثل عائقا لكافة الجهود الخاصة بتسوية القضية الليبية، كما كانت سببا في تأجيل عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية التي كانت مقررة في شهر ديسمبر ٢٠٢١.

وأوضح السفير بسام راضي، أن القضية الفلسطينية على رأس القضايا التي سيركز عليها الرئيس السيسي خلال مشاركته في القمة، مشيرا إلى أنها جوهر القضايا التي يساهم حلها في فتح آفاق جديدة في المنطقة، موضحا أنه سيتم التركيز على الاتفاق على آليات محددة لتسوية القضية الفلسطينية.

القمة العربية بالجزائر

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه ستكون هناك جلسة تشاورية اليوم بين الرؤساء المشاركين في القمة لطرح الشواغل والأولويات لكل دولة.

وحول العلاقات مع الجزائر، أوضح السفير بسام راضي أن مصر تقدر العلاقات الأخوية الممتدة مع الجزائر، كما أشاد بالعلاقات الثنائية والموروث التاريخي بين البلدين، موضحا أن الجزائر كان لها دور تاريخي داعم لمصر خلال حرب ١٩٧٣، حيث استضافت في نوفمبر عام ١٩٧٣ قمة عربية اتخذت خلالها قرارات تاريخية داعمة لمصر.

من ناحية أخرى، يعقد الرئيس السيسي قبيل بدء مشاركته في القمة العربية لقاء مع انطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، بالاضافة إلى عدد من اللقاءات الثنائية الأخرى.

السفير بسام راضي رئاسة الجمهورية القمة العربية سكرتير عام الأمم المتحدة الأمم المتحدة الجزائر القمة العربية بالجزائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما هو مرضه؟ صدمة على السوشيال ميديا بعد وفاة الشيف أسامة

قصة وفاة تلميذة 4 ابتدائي|قالت: مش عارفة أحل يا مستر وماتت على الملزمة

بعد وفاة تلميذة في 4 ابتدائي على الملزمة.. أولياء أمور مصر:كفاية ضغط

خلال ساعات الأهلي يزف مفاجأة يحلم بها ملايين الجماهير .. تفاصيل

أنا بين يدي الرحمن.. مرض غامض يصيب الشيف أسامة السيد ويؤدي إلى وفاته

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

الأهلي يتعاقد مع شركة إماراتية لإنشاء ستاد زايد .. خاص

دعا عليه قبل ما يموت.. أبو مالك يفارق الحياة بعد رفض مديره منحه سلفة للعلاج

ترشيحاتنا

تطور خطير.. السويد وفنلندا تستعدان لنشر أسلحة نووية علي حدود روسيا

سبب غياب كولر ومعلول والسولية والشحات عن تدريب الأهلي قبل مواجهة الداخلية

لأول مرة.. التنمية المحلية: ميزانية المحافظات تحت تصرف المواطنين لاختيار المشروعات المنفذة

تروجها على الفيس.. الداخلية تسقط أخطر عصابة لتزور العملات الوطنية.. فيديو

كلام فارغ.. تعليق مصطفى قمر على أنباء ارتباط نجله بالفنانة مايان السيد

صفقة أسلحة سرية.. 1000 صاروخ باليستي وطائرة درون من إيران لروسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكلمات مؤثرة.. الشيف نونا تودع أسامة السيد

تحذير عاجل من جمال شعبان بسبب فيتامين شهير

مات قهرًا بسبب مديره.. قصة وفاة أبو مالك عاشق الزمالك

نصائح أمينة شلباية لشياكة الفتيات المحجبات وتكشف أخطاء شائعة

فيديو

بكلمات مؤثرة.. الشيف نونا تودع أسامة السيد

محمود سعد: أحمد زكي أصيب بفقدان البصر.. وكنت شاهدا على طلب زواجه من رغدة

إيناس الدغيدي: هذه حقيقة خلافي مع هالة سرحان وآثار الحكيم| فيديو

يلوى ذراع الدراما.. إيناس الدغيدي: أرفض الممثلة المحجبة فى الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ