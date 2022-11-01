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رئيس التحرير
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متحدث الرئاسة: يجب أن يكون هناك قانون دولي يحكم الأنهار العابرة للحدود.. ومصر تقدر العلاقات الأخوية مع الجزائر

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي

السفير بسام راضي:

  •  مصر تقدر العلاقات الأخوية الممتدة مع الجزائر
  • التدخلات الخارجية تمثل عائقا لكافة الجهود الخاصة بتسوية القضية الليبية
  • القمة العربية تكتسب أهمية كبيرة في ظل تحديات كبيرة تواجه الدول العربية
  • جلسة تشاورية بين الرؤساء المشاركين في القمة لطرح الشواغل والأولويات لكل دولة
  • لسنا ضد بناء سد النهضة لكن يجب أن يكون هناك قانون دولي يحكم الأنهار العابرة للحدود

 

السفير بسام راضي عن كلمة الرئيس السيسي:

  • ستعكس مواقف مصر في انتهاج مسار محدد في مواجهة التحديات
  • تتناول قضية سد النهضة من منظور أوسع للأمن المائي للدول العربية
  • القضية الفلسطينية على رأس القضايا التي سيركز عليها خلال مشاركته في القمة
  • تشمل التمسك بمفهوم الدولة الوطنية و إنهاء التدخلات الخارجية والميليشيات العسكرية

 

أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة العربية تكتسب أهمية كبيرة في ظل تحديات كبيرة تواجه الدول العربية سواء فيما يتعلق بقضية الطاقة أو إمدادات سلاسل الغذاء.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح اليوم بالجزائر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية ستعكس مواقف مصر خلال السنوات الماضية التي تتمثل في انتهاج مسار محدد في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، حيث يتمثل هذا المسار في التمسك بمفهوم الدولة الوطنية ودعم الحكومات المركزية وإنهاء التدخلات الخارجية والميليشيات العسكرية والتمسك بسيادة الأراضي وتفعيل ارادة الشعوب، مشيرا إلى أن تفعيل هذا المسار يحتاج إلى إرادة سياسية جادة وعمل جماعي عربي عربي وعمل عربي دولي مشترك والبعد عن أي مصالح.

وأضاف السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس سيتناول خلال القمة أيضا قضية "سد النهضة" من منظور أوسع للأمن المائي للدول العربية، مشيرا إلى أن مصر ليست ضد بناء "سد النهضة" أو تنمية الدول، ولكن يجب أن يكون هناك قانون دولي يحكم الأنهار العابرة للحدود، موضحا أن مصر دخلت في مفاوضات مع إثيوبيا منذ ١٢ عاما لوضع اتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد.

وتابع السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن التدخلات الخارجية تمثل عائقا لكافة الجهود الخاصة بتسوية القضية الليبية، كما كانت سببا في تأجيل عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية التي كانت مقررة في شهر ديسمبر ٢٠٢١.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن القضية الفلسطينية على رأس القضايا التي سيركز عليها الرئيس السيسي خلال مشاركته في القمة، مشيرا إلى أنها جوهر القضايا التي يساهم حلها في فتح آفاق جديدة في المنطقة، موضحا أنه سيتم التركيز على الاتفاق على آليات محددة لتسوية القضية الفلسطينية.

القمة العربية بالجزائر

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه ستكون هناك جلسة تشاورية اليوم بين الرؤساء المشاركين في القمة لطرح الشواغل والأولويات لكل دولة.

وحول العلاقات مع الجزائر، أوضح السفير بسام راضي أن مصر تقدر العلاقات الأخوية الممتدة مع الجزائر، كما أشاد بالعلاقات الثنائية والموروث التاريخي بين البلدين، موضحا أن الجزائر كان لها دور تاريخي داعم لمصر خلال حرب ١٩٧٣، حيث استضافت في نوفمبر عام ١٩٧٣ قمة عربية اتخذت خلالها قرارات تاريخية داعمة لمصر.

من ناحية أخرى، يعقد الرئيس السيسي قبيل بدء مشاركته في القمة العربية لقاء مع انطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، بالاضافة إلى عدد من اللقاءات الثنائية الأخرى.

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