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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات.. زيادة جديدة بأسعار هافال جوليان في مصر

هافال جوليان موديل
هافال جوليان موديل 2022

شهد سوق السيارات المصري ، ارتفاع أسعار متتاليا من قبل الوكلاء على أسعار طرازات علاماتهم التجارية، بسبب قلة المعروض من السيارات، نتيجة زيادة أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إضافة إلى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية .

هافال جوليان موديل 2022

ومؤخرا أعلن وكيل شركة هافال عن رفع أسعار السيارة طراز جوليان موديل 2022 ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUVداخل السوق المحلية ، بزيادة سعرية بلغت 70 آلاف جنيه إلى 80 ألف جنيه.

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ومن المعروف ان السيارة هافال جوليان موديل 2022 ، تستمد قوتها من خلال محرك 1500 سي سي تيربو 4 سلندر، بقوة 150 حصانا، و 220 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد قدرات التسارع من ناقل حركة أوتوماتيكي الدفع من 7 سرعات.

هافال جوليان موديل 2022

وتظهر السيارة هافال جوليان موديل 2022، بتصميم خارجي رياضي، مع جنوط تصل إلى 18 بوصة، وشبكة أمامية كبيرة الحجم، بالاضافة إلى فتحة سقف بانوراما، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بسخانات وبتقنية ضم.

هافال جوليان موديل 2022

وحصلت السيارة هافال جوليان 2022 على نظام ترفيهي يصل لـ 6 مكبرات صوتية، وشاشة ملونة 7 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء اوتوماتيكي.

هافال جوليان موديل 2022

أما عن أسعار هافال جوليان الجديدة

- فئة ستاندرد بسعر 595 ألف جنيه بدلاً من 525 ألف جنيه بزيادة 70 ألف جنيه.

- فئة ديلوكس بسعر 640 ألف جنيه بدلاً من 565 ألف جنيه

- فئة ديلوكس SR بسعر 675 ألف جنيه بدلاً من 595 ألف جنيه

- فئة هاي ديلوكس بسعر 705 ألف جنيه بدلاً من 625 ألف جنيه

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