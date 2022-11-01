تعليمات عاجلة من التعليم بشأن تسجيل غياب الطلاب في المدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم، بشأن متابعة تسجيل الغياب لطلاب المدارس يوميا لانضباط سير العملية التعليمية .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة قيام المدارس بتسجيل الغياب الأسبوعي لكل طالب باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك من خلال الإستمارة الإلكترونية لبيانات التلميذ.

خطاب عاجل

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب عاجل لمديريات التربية والتعليم ، نظرا لتدني نسبة التسجيل الإلكتروني للغياب اليومي من خلال المدارس علي التطبيق الإلكتروني المعد لذلك على موقع وزارة التربية والتعليم ، ننبه مشددا على جميع المدارس بضرورة الانتهاء من تسجيل الغياب للطلبة بجميع المراحل التعليمية إعتبارا من ١ أكتوبر 2022، والتنبيه على أقسام وإدارات الإحصاء بالإدارات التعليمية والمديرية بضرورة متابعة نسب التسجيل للمدارس التابعة.

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابًا دوريًا بشأن متابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة، إلحاقًا بالقرارات الوزارية، الصادرة بشأن تنظيم قبول أعذار غياب الطلاب والكتب الدورية الصادرة بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، لضمان حسن سير العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي.

ونص الكتاب الدوري الصادر من وزير التربية والتعليم على التنبيه باتخاذ اللازم نحو التأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية وخاصة غياب طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم أو عدم مواصلتهم لليوم الدراسي، طبقًا للإجراءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة.

وأكد الكتاب الدوري الصادر من وزير التربية والتعليم على تفعيل جدول الحصص المقرر لمعلمي الصفين الثالث الثانوي والثالث الإعـدادي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعلمين المتغيبين منهم، غير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم.

وتضمن الكتاب الدوري الصادر من وزير التربية والتعليم التأكيد على الإعلان بمكان ظاهر بالمدرسة عن المادة العاشرة من القرار الوزاري رقم (۲۳۷) لسنة ٢٠٠٤ التي تنص على أنه "لا يسمح للطالب المقيد الذي لم يحقق نسبة حضور لا تقل عن (85%) من عدد أيام الدراسة الفعلية ـ بعد استنزال أيام الغياب بعذر مقبول ـ بدخول الامتحان كطالب منتظم" لإعلام الطلاب بأهمية الحضور.