محلل: الانتخابات الأمريكية تأتي بالمفاجآت دائما

45 مليار دولار ذهبت إلى أوكرانيا في حرب بالوكالة

أكد الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي، أن هناك بعض الولايات المتأرجحة في نتائج الانتخابات الأمريكية.



وأضاف ماك شرقاوي، في حوار عبر سكايب من لندن مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء أمس الثلاثاء، أن الانتخابات الأمريكية تأتي بالمفاجأت دائما، متابعا أن الانتخابات الأمريكية تستحوذ على الأهتمام من قبل الجميع في الولايات المتحدة الأمريكية.

45 مليار دولار ذهبت إلى أوكرانيا في حرب بالوكالة



وتابع الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي، أن 45 مليار دولار ذهبت إلى أوكرانيا في حرب بالوكالة، لافتا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية سبب أزمة أقتصادية عالمية.

