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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

45 مليار دولار ذهبت إلى أوكرانيا في حرب بالوكالة

محلل: الانتخابات الأمريكية تأتي بالمفاجآت دائما

الدكتور ماك شرقاوي
الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي

أكد الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي، أن هناك بعض الولايات المتأرجحة في نتائج الانتخابات الأمريكية.

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مفاجآت.. ماك شرقاوي يكشف سبب التغيير في ردود أفعال الإدارة الأمريكية تجاه العراق والقضية الفلسطينية


وأضاف ماك شرقاوي، في حوار عبر سكايب من لندن مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء أمس الثلاثاء، أن الانتخابات الأمريكية تأتي بالمفاجأت دائما، متابعا أن الانتخابات الأمريكية تستحوذ على الأهتمام من قبل الجميع في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

 45 مليار دولار ذهبت إلى أوكرانيا في حرب بالوكالة


وتابع الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي، أن 45 مليار دولار ذهبت إلى أوكرانيا في حرب بالوكالة، لافتا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية سبب أزمة أقتصادية عالمية.
 

ماك شرقاوي المحلل السياسي الانتخابات الأمريكية أحمد موسى الولايات المتحدة الامريكية السياسي الأمريكي أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية

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