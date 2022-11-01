شاكيرا تتصدر التريند بعد انتشار فيديو لها تقبل قدمي والدها.. شاهد

تصدر اسم الفنانة شاكيرا في الساعات الأخيرة محرك البحث جوجل وصفحات السوشيال ميديا بسبب فيديو تداوله المتابعون يجمعها بوالدها ويليام مبارك من داخل أحد المستشفيات.

الفيديو قامت شاكيرا بمشاركته أولاً في حسابها على انستجرام، وظهرت بشكل مؤثر إلى جانب والدها وهي تساعده على تحريك قديمه، في لقطات وصفها المتابعون بالمؤثرة، خصوصاً أنها قامت بتقبيل قدميه في نهاية الفيديو.

تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي

يذكر أن شاكيرا طرحت مؤخرا أغنيتها الجديدة Monotonía، وتصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حققت الأغنية ملايين المشاهدات على السوشيال ميديا، كما أن هذه الغنوة تُعد أول عمل غنائي تطرحه المطربة، بعد انفصالها عن جيرارد بيكيه.

وصل عدد مشاهدات الكليب إلى 36 مليون مشاهدة في خلال يومين، كما وصلت الأغنية إلى المركز الأول في 10 دول يوم اصدارها، وعلقت شاكيرا: "كل مرة كانت هناك فجوة في قلبي، انتم تساعدوني على إصلاحها بالحب والتفهم".

انفصال شاكيرا عن لاعب برشلونة جيرارد بيكيه

ومؤخرا، تحدثت شاكيرا حول إنفصالها عن لاعب برشلونة جيرارد بيكيه، الذي وصفته بأصعب لحظة في حياتها خلال حوارها مع مجلة Elle.

وأعلن كلا من شاكيرا وبيكيه عن انفصالهما في يونيو الماضي، وعلقت شاكيرا على الأمر لأول مرة في حوارها مع المجلة: "من الصعب الحديث عن الأمر خصوصًا لأنه مستمر ومازلت أمر به، كما أن انفصالنا يختلف عن أي انفصال آخر لأنه يحدث أمام العامة وهو صعب للغاية ليس بالنسبة لي فقط ولكن بالنسبة لولدي أيضًا".

وألتقى شاكيرا وبيكيه، عام 2010 أثناء تصوير الفيديو الموسيقي لأغنية شاكيرا 'Waka Waka (This Time for Africa)، والذي تم تصويره ليكون الأغنية الرسمية لكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، وتزوجا منذ 11 عاما وأنجبا طفليهما ميلان وساشا.

زعمت الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي أن المرأة التي خان بيكيه شاكيرا معها هي والدة زميله في فريق برشلونة جافي، ووفقا لجريدة الماركا الإسبانية، لا يهتم بيكيه ولا شاكيرا بأخذ المال من الآخر، وينصب تركيزهما الوحيد على ضمان أفضل النتائج لأطفالهما.