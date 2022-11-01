عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاكيرا تتصدر التريند بعد انتشار فيديو لها تقبل قدمي والدها.. شاهد

شاكيرا تقبل قدم والدها
شاكيرا تقبل قدم والدها

تصدر اسم الفنانة شاكيرا في الساعات الأخيرة محرك البحث جوجل وصفحات السوشيال ميديا بسبب فيديو تداوله المتابعون يجمعها بوالدها ويليام مبارك من داخل أحد المستشفيات.

txt

بيكيه لاعب برشلونة مجبر على ارتداء قميص شاكيرا.. اعرف القصة

txt

بعد الانفصال عن بيكيه.. شاكيرا تروج لأغنيتها الجديدة بصورة صادمة

الفيديو قامت شاكيرا بمشاركته أولاً في حسابها على انستجرام، وظهرت بشكل مؤثر إلى جانب والدها وهي تساعده على تحريك قديمه، في لقطات وصفها المتابعون بالمؤثرة، خصوصاً أنها قامت بتقبيل قدميه في نهاية الفيديو.

تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي

 

يذكر أن شاكيرا طرحت مؤخرا أغنيتها الجديدة Monotonía، وتصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حققت الأغنية ملايين المشاهدات على السوشيال ميديا، كما أن هذه الغنوة تُعد أول عمل غنائي تطرحه المطربة، بعد انفصالها عن جيرارد بيكيه.

وصل عدد مشاهدات الكليب إلى 36 مليون مشاهدة في خلال يومين، كما وصلت الأغنية إلى المركز الأول في 10 دول يوم اصدارها، وعلقت شاكيرا: "كل مرة كانت هناك فجوة في قلبي، انتم تساعدوني على إصلاحها بالحب والتفهم".

انفصال شاكيرا عن لاعب برشلونة جيرارد بيكيه

 

ومؤخرا، تحدثت شاكيرا حول إنفصالها عن لاعب برشلونة جيرارد بيكيه، الذي وصفته بأصعب لحظة في حياتها خلال حوارها مع مجلة Elle.

وأعلن كلا من شاكيرا وبيكيه عن انفصالهما في يونيو الماضي، وعلقت شاكيرا على الأمر لأول مرة في حوارها مع المجلة: "من الصعب الحديث عن الأمر خصوصًا لأنه مستمر ومازلت أمر به، كما أن انفصالنا يختلف عن أي انفصال آخر لأنه يحدث أمام العامة وهو صعب للغاية ليس بالنسبة لي فقط ولكن بالنسبة لولدي أيضًا".

 

وألتقى شاكيرا وبيكيه، عام 2010 أثناء تصوير الفيديو الموسيقي لأغنية شاكيرا 'Waka Waka (This Time for Africa)، والذي تم تصويره ليكون الأغنية الرسمية لكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، وتزوجا منذ 11 عاما وأنجبا طفليهما ميلان وساشا.

زعمت الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي أن المرأة التي خان بيكيه شاكيرا معها هي والدة زميله في فريق برشلونة جافي، ووفقا لجريدة الماركا الإسبانية، لا يهتم بيكيه ولا شاكيرا بأخذ المال من الآخر، وينصب تركيزهما الوحيد على ضمان أفضل النتائج لأطفالهما.

 

شاكيرا جوجل السوشيال ميديا ويليام مبارك انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاعتداء بالضرب على الإعلامية إيمي شلباية ونقلها للمستشفى في حالة حرجة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي مباشر الآن 0 - 0 فى دوري أبطال أوروبا

قصة وفاة تلميذة 4 ابتدائي|قالت: مش عارفة أحل يا مستر وماتت على الملزمة

هل يجوز للمرأة الجلوس مع زوج ابنتها متزينة وكاشفة شعرها.. الأزهر للفتوى يجيب

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن تسجيل غياب الطلاب في المدارس

ضربوه وعذبوه.. الصور الأولى للعثور على جثة تاجر خمسيني ملفوفة في ملاية بالمعادي

سبب صادم ... جمال شعبان يكشف سر وفاة الطفلة يارا

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

موضوعات متعلقة

بعد 50 عاما على وفاتها.. تحديد هوية امرأة مقتولة بشاطئ أمريكي

تحذير خطير.. الهواتف الذكية أقذر 10 مرات من المراحيض

قاتل الكواكب.. اكتشاف جسم عملاق يهدد الأرض|صور

خوفا من الكسل.. رجل صيني يخفي فوزه بـ30 مليون دولار عن زوجته

بعد هروبهم بسبب كورونا.. آبل تضاعف علاوات موظفيها في الصين

بعد 24 عاما.. حل لغز الضوء الساطع من حطام سفينة تيتانيك| فيديو

صناعة الأسطورة.. لعبة فيديو تساعد على استعادة التاريخ المفقود في بريطانيا

فنان بريطاني يتوجه إلى مصر على دراجته للمشاركة في قمة المناخ

ترشيحاتنا

كندا تخطط لزيادة عدد المهاجرين إلى 500 ألف سنويًا بحلول 2025

بايرن يفوز على إنتر وبرشلونة يهزم فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح يُحطم الأرقام القياسية بهدفه في شباك نابولي

أحمد عمر هاشم: السلام تعطشت له القلوب بعدما أهدرت على جفافه المليارات

بعد التعدي عليها بآلة حادة.. الإعلامية إيمي شلباية في حالة حرجة

زلة لسان جديدة| بايدن يخلط بين أوكرانيا والعراق.. ويؤكد: ابني مات هناك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022.. اتبع حلمك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 2 نوفمبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي

برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 ..أحذر تجاهل مشاكل صحتك

شاكيرا تتصدر التريند بعد انتشار فيديو لها تقبل قدمي والدها.. شاهد

فيديو

آخر تسجيل صوتي لها .. قصة رحيل تلميذة في الصف الرابع الابتدائي

فقد والده وزوجته وابنيه.. ما قصة مأساة اللاعب أحمد الشيخ؟ "فيديوجراف"

تفاصيل مقلب "الجيزة منين "..تغطية خاصة

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ