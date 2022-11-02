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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم بامبو: نطمح لتواجد البنك الأهلي في المربع الذهبي للدوري.. فيديو

كريم بامبو
كريم بامبو

تحدث كريم بامبو لاعب فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، عن الفوز الذي تحقق على نظيره سيراميكا كليوباترا مساء أمس الثلاثاء.

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وكان البنك الأهلي قد انتصر على سيراميكا بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وقال بامبو في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس1": "كنا نحتاج إلى تحقيق المكسب قبل فترة التوقف".

وأضاف: "أفضل ما في نادي البنك الأهلي أن الجميع يقدم يد المساعدة، وهذا سبب الروح الجيدة بالفريق ، نطمح في التواجد بالمربع الذهبي هذا الموسم".

يذكر أن بامبو قد اختير رجل مباراة اليوم بترشيح من رابطة الأندية المصرية المحترفة.

كريم بامبو سيراميكا كليوباترا البنك الاهلي الدوري المصري الممتاز رابطة الأندية المصرية المحترفة

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