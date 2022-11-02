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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل أيام .. نفاد تذاكر حفل ويجز من فئة الـ Fan Pit

صدى البلد

يستعد مغنى الراب ويجز لإحياء حفل غنائي يوم ٤ نوفمبر بالمنارة أرينا ، وكشفت الجهة المنظمة للحفل عن نفاذ تذاكر فئة Fan  Pit قبل أيام قليلة من إقامة الحفل. 

 وتم طرح التذاكر بثلاثة فئات ..     

Regular بسعر 350 جنيها 

Fan Pit بسعر 550 جنيها

VIP بسعر 1200 جنيه 

وحلّ مطرب الراب ويجز ضيفًا على أحد برامج الراديو، حيث تحدث عن نجاح أغنيته “البخت”.

وكان ويجز قال: “مش كل المصريين بيفهموني، وفي 2 أو 3 من جيلي على الأقل عاشوا اللي أنا عشته، ومش كل الناس عاشت بنفس الطريقة، والزمن بيتغير، الناس اللي عندها 50 سنة، أسلوب حياتهم مكانش نفس أسلوب الحياة دلوقتي”.

وتابع “ويجز” حديثه عن نجاح أغنية “البخت”، وكيف أثرت عليه في اختياره لأغانيه، حيث أوضح: “علشان أنا بسمع كل حاجة، ومعنديش مشكلة أعمل شوية تنويع في الأغاني، والبخت تعتبر النقلة النوعية في حياتي علشان الكلمات، وعلشان بعيدة عن الراب، والراب أغنية برتم سريع، بحاول ألخص كل حاجة في 3 دقائق، بس في أغاني تانية بتتكلم عن حاجات أخرى مثل البنات، وأنا معنديش مشكلة أقول أي حاجة الصراحة”.

وعن طريقة كتابته لكلمات أغانيه، اختتم “ويجز” حديثه قائلًا: “الموضوع مش صعب خالص، والعملية بتيجي من كتر ما أنا بسمع حاجات كتير مختلفة، وبعمل أغاني كذا حاجة، ومش بنحصر في أغاني الراب”.

آخر أعمال ويجز

وكان آخر أعمال مطرب الراب “ويجز” هي أغنية “أميرة” التي أصدرها بالتعاون مع الموزع الموسيقي أش، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وتصدّرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

مطرب الراب ويجز المنارة أرينا مغني الراب ويجز حفل ويجز ويجز

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