مجدي عبد الغني: محمد شريف يرحب بتجديد تعاقده مع الأهلي

كشف مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق ، عن موافقة محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج البلدوزر المذاع على قناة الشمس:" رحب محمد شريف بتجديد عقده مع الأهلي خلال الفترة الحالية.

‏واضاف:" طلب أمير توفيق مدير التعاقدات عقد جلسة مع اللاعب الاتفاق على صيغة العقد الجديد، ‏واتفق أمير مع محمد شريف على تمديد العقد لمدة ثلاث مواسم بخلاف الموسم المتبقي. ‏

محمد شريف والأهلي

وأتم عبد الغني:" وعد توفيق محمد شريف بأن العقد الجديد سيتم ترضية اللاعب ماليا.