مجدي عبد الغني: محمد شريف يرحب بتجديد تعاقده مع الأهلي

كشف مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق ، عن موافقة محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تجديد عقده مع القلعة الحمراء.
وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج البلدوزر المذاع على قناة الشمس:" رحب محمد شريف بتجديد عقده مع الأهلي خلال الفترة الحالية.
واضاف:" طلب أمير توفيق مدير التعاقدات عقد جلسة مع اللاعب الاتفاق على صيغة العقد الجديد، واتفق أمير مع محمد شريف على تمديد العقد لمدة ثلاث مواسم بخلاف الموسم المتبقي.
محمد شريف والأهلي
وأتم عبد الغني:" وعد توفيق محمد شريف بأن العقد الجديد سيتم ترضية اللاعب ماليا.