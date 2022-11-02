هيفاء وهبى ترد على انتقادات تغير ملامحها: مخطط فاشل وضحكت لما شفتها

ردت الفنانة هيفاء وهبي على الانتقادات التى تعرضت لها بعد ظهورها الأخير في المؤتمر الصحفي على هامش حفلها الأخير في موسم الرياض .

وقالت هيفاء وهبى من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج القاهرة اليوم :" كان مخطط فاشل للتأثير على حفلتى بموسم الرياض و ضحكت لما شفت الصور".

وأضافت هيفاء وهبى :" كانت حملة للتقليل من نجاحى وشأنى".

وتسببت صور متداولة للفنانة هيفاء وهبي، تظهر فيها رتوش جعلتها تبدو بملامح مشوهة، في تزايد الأقاويل حول تشوه وجهها بسبب عمليات التجميل.

وظهرت هيفاء وهبي، في مقطع فيديو تم تصويره عن قرب، خلال كواليس نفس الحفل بملامحها العادية بدون أي تشوهات في وجهها.

ملامح هيفاء وهبي

يأتي ذلك بعدما، أثارت الفنانة هيفاء وهبي، حالة كبيرة من الجدل في حفلها بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ليلة الجمعة 28 أكتوبر، بسبب تداول صور صادمة لها.

وظهرت هيفاء وهبي في صور متداولة لها، بملامح صادمة، جعلت البعض يتساءل عن حقيقة تشوه ملامحها بسبب عمليات التجميل.

ولكن في حقيقة الأمر، صور هيفاء وهبي الصادمة كانت بجودة ضعيفة وإضاءة خافتة أثرت على وضع الصور، بينما ظهرت في صور أخرى ذات جودة عالية بملامحها العادية.

حفل هيفاء وهبي

تصدرت الفنانة هيفاء وهبي، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد حفلها الغنائي ليلة أمس، الجمعة 28 أكتوبر، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأشعلت هيفاء وهبي، حماس جمهورها السعودي بوصلة من الغناء والرقص، على عدد من أشهر أغانيها، وتداول عدد كبير من محبيها فيديو لها من الحفل وهي تتفاعل مع الجمهور بأغنية “بوس الواوا”.

أحدث أعمال هيفاء وهبي

وعرض للفنانة هيفاء وهبي، فيلم “أشباح أوروبا”، في دور العرض السينمائي، وذلك منذ آخر سبتمبر 2022.

أبطال فيلم “أشباح أوروبا”

فيلم “أشباح أوروبا”، بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم باسم سمرة، وقد تم تغيير اسم الفيلم أكثر من مرة، حيث كانت البداية مع "عقدة الخواجة" ثم تغير إلى "حجر الإسكندر"، وأخيرا استقر فريق العمل على اسم "أشباح أوروبا".

أزمة فيلم “أشباح أوروبا”

وتعرضت هيفاء وهبى لأزمة كبيرة بفيلم "أشباح أوروبا"، وأثيرت العديد من الأزمات حول هذا الفيلم الذى جرى الانتهاء من تصويره آخر 2019، وتأجل طرحه أكثر من مرة، بعد وقوع خلافات بين هيفاء وهبى والمنتج محمد وزيرى، والتى انتهت بسجنه، وكان ذلك سببا في عدم حصول هيفاء وهبى على مستحقاتها المالية، وقامت برفع دعوى قضائية لوقف عرض الفيلم لحين الحصول على مستحقاتها، ولكن الدعوى التى أقامتها هيفاء وهبى بوقف عرض الفيلم تم رفضها من قبل المحكمة، وهو الأمر الذى دفع الشركة المنتجة لتحديد موعد عيد الفطر لعرض الفيلم.

وكانت اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما، والتى تضم ممثلين عن الهيئات الفنية، فحصت الشكوى المقدمة من هيفاء وهبى، والتى طالبت فيها بوقف عرض الفيلم حتى يدفع المنتج محمد وزيرى إليها 2 مليون جنيه، وجرى تعليق الاتفاق بعد تطور النزاع القضائى بينهما، حتى تم سجن وزيرى لمدة 5 سنوات بتهمة التبديد والنصب على هيفاء بمبلغ 63 مليون جنيه.