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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطور مفاجئ.. موعد إصدار عقوبة سافيو من الاتحاد البوليفي

الأهلي
الأهلي

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، آخر تطورات موقف البرازيلي برونو سافيو، لاعب النادي الأهلي، مع الاتحاد البوليفي.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت خلال الأيام الماضية إلى أن سافيو، لاعب الأهلي الجديد سيتعرض للإيقاف نتيجة وجود أزمة بينه وبين أحد الحكام في بوليفيا.

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وقال مهيب عبدالهادي في تصريحات عبر برنامج اللعيب على قناة إم بي سي مصر: “تواصلنا مع رئيس المحكمة التأديبية في بوليفيا وأكد أن سافيو قد أدلى بصوته وقدّم مستندًا رسميًا إلى المحكمة خاصاً به”.

وتابع: "وأشار رئيس المحكمة إلى أنه سيتم الحكم على سافيو بشكل نهائي خلال أيام سواء بالإيقاف أو عدم الإيقاف.

سافيو يُسجّل

يُذكر أن برونو سافيو قد سجّل هدفًا في فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الزمالك، بنتيجة 2 /0 في بطولة كأس السوبر المصري.

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