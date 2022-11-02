مفاجأة مدوية.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز مجاناً

فجَّر الإعلامي مهيب عبدالهادي، مفاجأة مدوية بشأن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع أسامة جلال، لاعب فريق بيراميدز، الموسم القادم بشكل مجاني.

وقال مهيب عبدالهادي في تصريحات عبر برنامجه “اللعيب” عبر قناة إم بي سي مصر: “الأهلي عينه على التعاقد مع أسامة جلال بشكل مجاني في الصيف القادم”.

وتابع: “اللاعب أسامة جلال يحق له التوقيع لأي نادي في يناير مجاناً دون الرجوع إلى فريق بيراميدز، والأهلي يرغب في التعاقد معه”.

وعلق بشير التابعي على الأمر قائلاً: “الموضوع مش جديد النادي الأهلي كان يرغب في التعاقد مع أسامة جلال من أيام تواجده في إنبي”.

الأهلي بطلاً للسوبر المصري

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد توج مؤخراً ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك، بعدما نجح في الفوز على الأبيض بنتيجة 2 /0، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

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