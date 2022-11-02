أسماء مدوية .. فيريرا يُطيح بـ 7 لاعبين خارج مواجهة الزمالك وإنبي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مواجهة نظيره إنبي، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن البرتغالي جيسوالدو فيريرا عن قائمة فريق الزمالك، التي ستخوض مباراة إنبي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الزمالك استبعاد 7 لاعبين لعدة أسباب وهم محمود حمدي الونش بسبب الإصابة بقطع في الأوتار الخلفية التي تعرض لها في مباراة سموحة، وأحمد فتوح بسبب الإصابة بشرخ في وجه القدم التي تعرض لها في مباراة الأهلي وإبراهيما نداي بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، وسامسون أكينولا للإصابة بشد عضلي في الحوض، ومحمد عبدالشافي للإصابة بكدمة قوية في الركبة، ونبيل عماد دونجا لتنفيذه للمرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي بعد عملية منظار الركبة بسبب الإصابة بقطع في غضروف الركبة الخارجي، وأخيراً إمام عاشور وجهة نظر فنية.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - عبد الله جمعة - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - عمرو السيسي - يوسف إبراهيم "اوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.