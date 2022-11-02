التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام إنبي في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مواجهة إنبي، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة بين الزمالك وإنبي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي

واستقر البرتغالي جيسوالدو فيريرا على تشكيل الزمالك والذي يتكون من:.

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الغنى – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثى – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف روقا – سيد عبدالله نيمار – أحمد السيد زيزو – عمرو السيسى – مصطفى شلبى.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 6 نقاط من جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يأتي فريق إنبي في المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة.