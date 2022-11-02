عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام إنبي في الدوري

الزمالك
الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مواجهة إنبي، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة بين الزمالك وإنبي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أسماء مدوية .. فيريرا يُطيح بـ 7 لاعبين خارج مواجهة الزمالك وإنبي

بفرمان من فيريرا .. صفقة الزمالك الجديدة بالتشكيل الأساسي| تفاصيل

تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي

واستقر البرتغالي جيسوالدو فيريرا على تشكيل الزمالك والذي يتكون من:.

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الغنى – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثى – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف روقا – سيد عبدالله نيمار – أحمد السيد زيزو – عمرو السيسى – مصطفى شلبى.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 6 نقاط من جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يأتي فريق إنبي في المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة.

الزمالك انبي الزمالك وانبى الدوري تشكيل الزمالك المتوقع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاعتداء بالضرب على الإعلامية إيمي شلباية ونقلها للمستشفى في حالة حرجة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز مجاناً

عتاب تحول إلى جريمة.. القصة الكاملة للاعتداء على الإعلامية إيمي شلباية

أسماء مدوية .. فيريرا يُطيح بـ 7 لاعبين خارج مواجهة الزمالك وإنبي

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن تسجيل غياب الطلاب في المدارس

تطور مفاجئ.. موعد إصدار عقوبة سافيو من الاتحاد البوليفي

كولر يُفاجئ الأهلي بطلب جديد بشأن ديانج |تفاصيل

طلب إلغاء المليون جنيه.. موعد دفع الأهلي غرامة كهربا لصالح الزمالك

ترشيحاتنا

انفراجة جديدة.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 2-11-2022

حالة الطرق .. ازدحام مروري في القاهرة والجيزة اليوم

ضربني بالكورباج ومضاني على تنازلات.. سيدة تروي تفاصيل مأساوية حول اعتداء زوجها عليها|شاهد

قمة لم الشمل.. الرئيس الجزائري: العرب لديهم قوة وإمكانيات كبرى تؤثر في المشهد العالمي

قرار عاجل من الصين يهدد أكبر مصانع iPhone

بعد غيابه عن القمة العربية.. ملك المغرب يدعو رئيس الجزائر للحوار بالرباط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. وجبة خفيفة شائعة تزيد فرص الإصابة بجلطات دموية خطيرة

يخفض الكوليسترول ويذيب الجلطات.. فوائد الثوم وطرق تناوله

من غير فرهدة ولا حرمان .. أسرع رجيم هيلزق بطنك في ضهرك

انتبه|كوب من الحليب مع الزنجبيل ليلا يعالج الضعف الجنسى

فيديو

آخر تسجيل صوتي لها .. قصة رحيل تلميذة في الصف الرابع الابتدائي

فقد والده وزوجته وابنيه.. ما قصة مأساة اللاعب أحمد الشيخ؟ "فيديوجراف"

تفاصيل مقلب "الجيزة منين "..تغطية خاصة

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ