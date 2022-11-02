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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بلوجر عراقي يكشف علاقته بـ"بيت رشك" وحقيقة تفكك "تيم البصرة"

بلوجر عراقي
بلوجر عراقي

تصدرت مقاطع فيديو المدونين العراقيين مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الفترة الماضية، خاصة لأن الصداقة التي تجمع عدد كبير منهم تجعلهم وكأنهم أسرة مألوفة للمتابعين.

بيت رشك

ومن أكثرهم شهرة “بيت رشك” أو إخوة رشك، وقال عنهم البلوجر علي جوحي: “هم حاليا الله يحفظهم حلوين.. الله يوفقهم، صاروا تريند بالعراق ومجتهدين وقلب على قلب”.

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وأشار خلال حديثه عبر قناة “السامرية” أن ما يميزهم أنهم كأنهم فرد واحد، وأصدقاء وليسوا فقط إخوة، مشيرا إلى قرب علاقته بهم وقرب المسافة أيضا “أبعد عنهم 10 دقائق فقط”.

وتابع علي جوحي الذي يعد من أوائل المدونين بالعراق، : “أتمنى يظلوا على هذا المستوى الناجح، أهنيهم ودائما معا”.

من فكك تيم البصرة

وتطرق لسؤال آخر وهو “من فكك تيم البصرة” الشهير بالعراق، وقال: “الناس يقولون علي جوحي علاقته بهم فككت تيم البصرة"،  أجاب جوحي موضحا أنها مشاغل الحياة فقط.

وتابع: “ليس معقولا أن أحرض أصدقائي الباقيين، نحن فريق واحد وإذا صارت المجموعة أكبر تقوى، والفريق ليس مُفكك لكن نقدر نقول صيانة وهنرجع أقوى”.

لكن لم يوضح عدد الأشخاص الغائبين عن فريق البصرية، وقال: “اللي مش موجود زين محمد، لكن دائما نلتقي ونجتمع بالبيت ونصور لكن الالتزامات والشغل أثر بشكل كبير”.

ورغم تفكك الفريق، لكن على حد وصفه أنهم الفريق الأول المتصدر بالعراق قبل أي فريق تواجد على الساحة، واستكمل: “إحنا جروب واحد محتوانا كله تريند والناس تحبه وتتداوله”.

العراق التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو البلوجر

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