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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يواجه الداخلية اليوم في الدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي

يستعد الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر، لمواجهة الداخلية العائد للدوري الممتاز، اليوم الأربعاء، وذلك في منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الداخلية والأهلي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وسيدخل الأهلي اللقاء بروح معنوية عالية، بعد التتويج بكأس السوبر المصري على حساب غريمه الزمالك، حيث يسعى لمواصلة نتائجه الجيدة، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي.

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بعد فوزه بنتيجة 2-0، مساء الجمعة الماضية، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وقدم البرازيلي برونو سافيو أوراق اعتماده هو وكريم فؤاد، حيث سجلا هدفي الفوز في الدقيقتين (40 و90+1).

وبذلك نجح الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في حصد لقب السوبر المصري للمرة 12 في تاريخه.

وبات الأهلي الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر المصري.

قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير 
محمود متولي، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، أكرم توفيق، محمد هاني، رأفت خليل، محمد مغربي، محمد اشرف، حمدي فتحي، أحمد عبد القادر، برونو سافيو، محمد مجدي افشة، بيرسي تاو، كريم فؤاد، محمد فخري، أحمد نبيل كوكا، حسام حسن، شادي حسين، محمد شريف.

الأهلى مارسيل كولر الداخلية الدوري المصري الممتاز الدوري المصري

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