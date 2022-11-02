توريد 17500 طن أرز شعير بالمضارب الحكومية.. وتحرير 27 محضرا للمخالفين بدمياط

أُطلقت حملة مشتركة بالتعاون بين إدارة المتابعة بديوان عام محافظة دمياط، ومديريتى التموين والتجارة الداخلية و الطب البيطري، لمتابعة تلك المنظومة ، حيث أسفرت عن تحرير ٢ محضر لبيع الأرز الأبيض بأزيد من السعر المقرر والتحفظ على ٥٠ كجم على ذمة المحاضر..

كما تم ضبط ١٣٠ كجم من السكر لعرضه بدون فواتير وتحرير محضرين حيال ذلك، هذا إلى جانب تحرير 27 محضرا بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار ومخازن تابعة للمحال ، وكذلك عرض لحوم مكشوفة للبيع وعدم حمل شهادة صحية...

وعلى جانب آخر، ، بلغت الكمية الموردة من أرز الشعير بالمضارب والشون الحكومية والمعتمدة حتى الأمس ١٧٥٠٠ طن ، كما تم التحفظ على ٦٩١ طن لنقلهم بدون ترخيص...

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