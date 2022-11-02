عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد إثارتها الجدل.. القصة الكاملة لإجازة لفظ «استعبط» في اللغة العربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت الأيام القليلة الماضية، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر إعلان مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إجازة استخدام كلمة "استعبط" في اللغة العربية، وقال عن سبب هذه الإجازة، إن من إجازات لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع: استعبط فلانٌ فلانًا: تصوّره أو ظنَّه عبيطًا.

وسخر بعض نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي من إجازة استخدام اللفظ، متهكمين على ذلك باستخدامها في الخطابات الرسمية.

 

متابعة جدل لفظ استعبط على مواقع التواصل

وتابعت إدارة صفحة مجمع اللغة العربية على فيس بوك التغطية الإعلامية واسعة النطاق محليًّا وعربيًّا لقرار لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع لإجازة الفعل "استعبط"، وتصدّره محركات البحث "التِّرِيند"؛ وإدارة الصفحة إذ تثمِّن دور الإعلام الذى يقدر الدور الريادى والحضارى لمجمع اللغة العربية فى الحفاظ على اللغة العربية وتنميتها بما يواكب التطور الحضارى والتقنى فى كل مناحى الحياة، فإنها تود توضيح بعض الأمور المهمة:

 

1) بدأت صفحة المجمع فى نشر قرارات لجنة الألفاظ والأساليب منذ فترة ليست بالقصيرة، وكان أول ما نشرت تركيب "آخِر العنقود"، وانتهت بنشر أسلوب "استنبت البكتريا"؛ حيث إن هذه القرارات مرتبة ألفبائيًّا، وتُنشر وفق هذا الترتيب الألفبائي.

2) لا يعنى نشر أى قرار من قرارات لجنة الألفاظ والأساليب أنه حديث الصدور فى هذه الآونة؛ فهذه القرارات نتاج عمل لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع منذ عام 1932م وحتى الآن.

3) قرار اللجنة فى إجازة الفعل "استعبط" صدر منذ أكثر من (32) سنة، فى الدورة المجمعية (57) سنة 1990م، وهذا القرار منشور فى الجزء الثالث من "كتاب الألفاظ والأساليب" صفحة رقم 112؛ بناء على مذكرة تقدَّم بها اللغوى الكبير أ.د. كمال بشر (رحمه الله) (عضو المجمع، ونائبه الأسبق).

4) جهود اللجنة فى تقليل الفجوة بين العامية والفصحى جهود قديمة حديثة؛ وقد سبق للجنة أن أجازت ألفاظًا يُتوهَّم عاميتها، وهى فى الواقع غير ذلك.

5) لا يقتصر دور لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع على محاولة تقليل الفجوة بين العامية والفصحى فقط؛ فاللجنة تعمل على مواكبة التطور اللغوى فى كل مناحى حياتنا المعاصرة، ومن أمثلة ما أجازته مؤخرًا ما يلي: دعامة طبية، الشركة القابضة، الوحدة الوطنية، مستوصف، استشارة، كراسة الأسئلة والأجوبة بدلًا من البوكلت، وسمة، وتوسيم بدلًا من هاشتاج، المحور التنموي/ الثقافي، رقم الجلوس، الأجندة، الإجهاد المائي، الكِمامة، التِّرِند، الرابط (فى لغة البرمجيات)، الجيش الأبيض، شهيد الشهامة، المَسْحَة (فى الطب)، تبطين الترع، التباعد الاجتماعي، التجارب السريرية، تجريف الأرض، المجتمع المدني، ترشيد الاستهلاك، الحساب (على مواقع التواصل الاجتماعي)، الذباب الإلكتروني، سعر الفائدة/الصرف/السوق، التسنيد/التصكيك، الدول المتشاطئة، الشمول المالي، تصحُّر الأرض الزراعية، الطاقة النظيفة، طلب إحاطة، العزل العمودي/الرأسي، لوجستي/ لوجستية... وغيرها كثير.

6) قرارات لجنة الألفاظ والأساليب تمر عبر ثلاث مراحل: الأولى: فى اللجنة نفسها؛ حيث يقدم عضو اللجنة أو خبيرها مذكرة للعرض على اللجنة، وبعد نقاش مستفيض، يتم إقرار اللفظ أو الأسلوب فى اللجنة (أو رفضه)، ثم بعد ذلك تُعرض أعمال لجنة الألفاظ والأساليب على مجلس المجمع (من المصريين فقط)، ليأخذ أيضًا دورته من النقاش والتعديل والقبول (أو الرفض)، ولو أقره المجلس يُعرَض على المؤتمر السنوى العالمى للمجمع الذى يضم أعضاء المجمع من جميع دول العالم من العرب والمستعربين؛ فإذا أقره المؤتمر يكون اللفظ أو الأسلوب قد اكتسب بذلك المشروعية اللغوية التى تمكِّنه من الإدراج فى معاجم المجمع.. والله ولى التوفيق.

 

بداية الموافقة على إجازة لفط استعبط في اللغة العربية

وكان قد أعلن مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  الأحد الماضي، إجازة استخدام كلمة "استعبط" في اللغة العربية، وقالت عن سبب هذه الإجازة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن من إجازات لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع: استعبط فلانٌ فلانًا: تصوّره أو ظنَّه عبيطًا.

 

وجه الاعتراض: هذا الفعل لم يرد في مبناه ومعناه في المعجمات، وجه الإجازة: جاء في الوسيط: رجل عبيط: أي أبله غير ناضج، مشيرًا إلى أن "عبيط" محدثة، فكأن الفعل "استعبط" بمعناه المذكور قد أُخذ من الصفة عبيط. وهو أخذ مشروع بحسب قرارات مجمع اللغة المصري، وجاء الفعل "استعبط" على وزن "استفعل" للدلالة على الظن أو الجعل إذا كان متعديًا، وجواز ماضيه يجيز مضارعه "يستعبط" ومصدره "استعباط" تكملة للمادة.

 

وتمر الكلمات المضافة حديثا إلى معجم اللغة العربية بعدة مراحل قبل إقرارها، وذلك منذ تأسيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 1932، ثم توسعه لاحقا إلى 8 بلاد، وعن ضم كلمة “استعبط” استعانوا بذكر “رجل عبيط” في المعجم الوسيط ومعناها أبله غير ناضج، وبالتالي فعل استعبط هو أخذ من الصفة وهو أمر مشروع بحسب قرارات مجمع اللغة المصري.

 

وعن كلمة استعبط، أي ظنه عبيطا، فالمضارع منها يستعبط ومصدره استعباط، هذه ليست المرة الأولى التي يجيز فيها مجمع اللغة العربية كلمات ليس لها وجود في اللغة العربية، سبق وأجاز كلمات مثل “وسم” أي هاشتاج، وموبايل، وديموقراطية وغيرها من الكلمات.

استعبط لفظ استعبط في اللغة العربية مجمع اللغة العربية اثارت الجدل الموافقة على إجازة لفط اسعبط في اللغة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش فى حضانة..أحمد الطيب يعلق على عقوبة إمام عاشور نجم الزمالك

أول رد من إمام عاشور بعد استبعاده من قائمة الزمالك والهجوم عليه

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز مجاناً

أسماء مدوية .. فيريرا يُطيح بـ 7 لاعبين خارج مواجهة الزمالك وإنبي

انفراجة جديدة.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 2-11-2022

هيرجع لأسعار زمان.. البيض يتراجع في الأسواق والكرتونة تسجل رقما جديدا

تطور مفاجئ.. موعد إصدار عقوبة سافيو من الاتحاد البوليفي

مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك.. الكاف يستقر على موعد قرعة دوري الأبطال والكونفيدرالية

ترشيحاتنا

الرئيس الفلسطيني: سنعيد النظر في مجمل علاقاتنا مع إسرائيل.. وننتظر الدعم العربي

مجلس الذهب العالمي: 10.5 طن حجم مشتريات المصريين من المعدن خلال 9 أشهر

على هامش القمة العربية بالجزائر.. السيسي يلتقي رئيس مجلس القيادة اليمني

الكنز طالب روح.. شخصان يقتلان آخر فى مدق جبلى للبحث عن آثار

سيدات يغزلن بيد من حرير.. كيف قهرت فلاحات قرية مصرية الفقر بصناعة السجاد| فيديو

مونديال قطر.. أوكرانيا تطالب فيفا بمنع إيران من المشاركة في كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوى خطاب بالشيشة في كواليس رمضان كريم 2

الحياة ما بين المستشفى والهالوين|هل قبَّلت شاكيرا قدم والدها من أجل الشو؟

ليس سرطانا.. السبب الحقيقي لوفاة الشيف أسامة السيد

بعد التنمر عليها.. صور آثارت الجدل لـ هيفاء وهبي

فيديو

الدولار يتجاوز الـ24 جنيها وارتفاع أسعار الذهب.. شاهد

رفع حالة الاستعداد.. تحذير جديد من هيئة الأرصاد الجوية بشأن الأمطار

وصول الفرقاطة العزيز من طراز MEKO-A200 إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية

وزير الدفاع يشهد المشروع صمود - 2 لقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ