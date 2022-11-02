وزير البترول: تراجعنا عن زيادة أسعار الوقود بنسبة 10% دعما للمواطن

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول دوره الرئيسي تأمين احتياجات السوق والدولة والصناعة لكل احتياجاتها من المنتجات البترولية، مضيفا : “ هذه هي المستهدفات حيث توجد خطة جيدة لتأمين الإنتاج وتوفيره محليا وزيادة التصنيع المحلي للبنزين والسولار ” .

وأضاف الوزير أننا كنا نستورد 40% من السولار في بعض الأوقات واليوم تتراوح نسبة الاستيراد بين 25% و 30% والبنزين نسبة استيراد 20%، لافتًا إلى أنه يتم استهلاك 800 ألف اسطوانة بوتاجاز في اليوم وكان أكثر من مليون أسطوانة وهذا الفارق نتيجة التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأشار الوزير إلى أن اسطوانة البوتاجاز كنا نستورد 50% من مكوناتها واليوم يتم بيع الاسطوانة بـ 75 جنيها وتتكلف أكثر من 190 جنيها ومع تطورات سعر الصرف تتجاوز 220 جنيها، ونحن نؤمن هذه الاحتياجات بالاستيراد وتوافرها في كل المراكز ويكلفنا دعما 90 مليون جنيه في اليوم الواحد مما يصل إلى 36 مليار جنيه في العام.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لدينا آلية التسعير التلقائي لمراجعة أسعار المحروقات كل 3 أشهر، ووفقا للأسعار العالمية بين 90 دولارا و 100 دولار، مع تطورات سعر الصرف، كان من المفترض زيادة أسعار تلك المحروقات في حدود 10%.

وأضاف أنه لم يتم زيادة الأسعار مراعاة البعد الاجتماعي خلال هذه الفترة وبالتالي تم تثبيت سعر المحروقات مما يكلف الدولة دعم إضافي لتلك المنتجات خلال هذا الربع.