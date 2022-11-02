استقرار أسعار الدولار والعملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

استقرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء.

يرصد موقع "صدي البلد" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات ختام تعاملات اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلي.

أسعار صرف العملات الأجنبية

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24 جنيه للشراء و 24.10 جنيه للبيع مقارنة 22.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصر

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأربعاء 23.69جنيه للشراء و 23.88 جنيه للبيع مقارنة 23.16جنيه للبيع .

سعر اليورو

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأربعاء 27.53جنيه للشراء و27.77 جنيه للبيع مقابل 26.72جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 23.79جنيه للشراء و 24.19جنيه للبيع .

وسجلت سعر صرف كرونا سويدية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 2.17جنيه للشراء و2.19جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف كرون نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك البنك الأهلي اليوم الأربعاء 2.31جنيه للشراء و2.34جنيه للبيع.

واستقرت سعر صرف كرون دانمركي مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأربعاء 3.18جنيه للشراء و3.20جنيه للبيع .

أسعار صرف العملات الآسيوية

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الآسيوية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأربعاء .

وبلغ سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 16.17جنيه للشراء و 16.39جنيه للبيع

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأربعاء عند 3.29جنيه للشراء و3.31جنيه للبيع.

قرارات البنك المركزي

ورفع البنك المركزي،الخميس الماضي خلال اجتماع استثنائي معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي.

كما رفع المركزي سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس لتصل على 13.75 بالمئة.

وتم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار، ليصل إلى 13.75 بالمئة.