أخبار السيارات| تبدأ من 76 ألف دولار.. مرسيدس تكشف عن EQE موديل 2023.. العربية هتتكلم معاك.. هوندا تحول السيارات إلى إنسان آلي قادر على القيادة الذاتية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تخطط شركة تسلا الأمريكية لبدء الإنتاج التجاري لـ شاحنتها التجارية سايبر ترك أواخر عام 2023 ، أي بعد عامين كاملين من التاريخ المحدد لدخولها مرحلة الإنتاج الضخم التي كان من المفترض أن تكون في أواخر عام 2021. وتزعم وكالة الأنباء "رويترز" أن الموعد الجديد يأتي من مصدرين مقربين من الشركة و على اطلاع بمجريات الأمور والخطط ، ولكن لم يتم تقديم تفاصيل أخرى بناء على أولمر من تسلا بعدم الافصاح عن المزيد.

أعلنت شركة مرسيدس-بنز الألمانية عن قائمة تسعير سيارتها الجديدة EQE موديل 2023 والذي يبدأ من 76،050 دولارًا شامل رسوم الوجهة في الولايات المتحدة الأمريكية البالغة 1150 دولارًا.

كشفت شركة "داسيا" الرومانية عن داستر Extreme SE موديل 2023 بتصميم مختلف كليا.

كشفت "بنتلي" عن الإصدار الخاص من "بنتايجا" وهو Odyssean Edition مع التركيز على عوامل الاستدامة وسيتم إنتاج 70 نموذجًا منها فقط حول العالم، كلها بمحركات هجينة.

انتهت شركة والت ديزني بالتعاون مع أمازون من إصلاح وترميم طائرة والت ديزني الشخصية التي تسمى the mouse بعد سنوات من الإهمال والتخزين في حقل بفلوريدا.

تشتهر هوندا بأنها شركة تصنيع سيارات ودراجات نارية، لكن العلامة التجارية تتوسع في مجالات عملها وتتنوع لتصبح لاعب رئيسي في منتجات الطاقة للأغراض العامة وصناعة المحركات لشركات أخرى وصناعة الطائرات النفاثة والمحركات النفاثة، لكنها لا تكتفي بالمألوف وتسعى لآفاق أرحب وهي الآن تمضي قدما في مشروعها لابتكار جيل مختلف كليا من السيارات التي تشبه الإنسان الآلي، إنها تريد تحويل الدمج بين البشر والذكاء الاصطناعي (AI) في تجربة مختلفة.

احتفل إيلون ماسك المدير التنفيذي لـ "تسلا" بالهالوين على طريقته، في مكان عرف أنه أشهر القصور في العالم على الإطلاق، قلعة بران ، وهي نفس القلاع التي حولها برام ستوكر إلى منزل دراكولا مصاص الدماء في قصته الأسطورية.

"التحالف مع جنرال موتورز هو سلاح كبير بالنسبة لنا"، بهذه الكلمات المقتضبة لخص الرئيس التنفيذي لشركة هوندا و رئيسها ومديرها التنفيذي "توشيهيرو ميبي" اعتقاده خلال مناقشة مائدة مستديرة مع وسائل الإعلام المختلفة .