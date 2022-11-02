أخبار السيارات| تبدأ من 76 ألف دولار.. مرسيدس تكشف عن EQE موديل 2023.. العربية هتتكلم معاك.. هوندا تحول السيارات إلى إنسان آلي قادر على القيادة الذاتية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:
موعد نهائي.. تسلا سايبر ترك تدخل الإنتاج التجاري نهاية 2023
تخطط شركة تسلا الأمريكية لبدء الإنتاج التجاري لـ شاحنتها التجارية سايبر ترك أواخر عام 2023 ، أي بعد عامين كاملين من التاريخ المحدد لدخولها مرحلة الإنتاج الضخم التي كان من المفترض أن تكون في أواخر عام 2021. وتزعم وكالة الأنباء "رويترز" أن الموعد الجديد يأتي من مصدرين مقربين من الشركة و على اطلاع بمجريات الأمور والخطط ، ولكن لم يتم تقديم تفاصيل أخرى بناء على أولمر من تسلا بعدم الافصاح عن المزيد.
تبدأ من 76 ألف دولار.. مرسيدس تكشف عن EQE موديل 2023
أعلنت شركة مرسيدس-بنز الألمانية عن قائمة تسعير سيارتها الجديدة EQE موديل 2023 والذي يبدأ من 76،050 دولارًا شامل رسوم الوجهة في الولايات المتحدة الأمريكية البالغة 1150 دولارًا.
داسيا تكشف النقاب عن داستر Extreme SE بتصميم جديد كليًا
كشفت شركة "داسيا" الرومانية عن داستر Extreme SE موديل 2023 بتصميم مختلف كليا.
بنتلي بنتايجا تكشف عن الإصدار الخاص Odyssean الهايبرد بقوة 456 حصانا
كشفت "بنتلي" عن الإصدار الخاص من "بنتايجا" وهو Odyssean Edition مع التركيز على عوامل الاستدامة وسيتم إنتاج 70 نموذجًا منها فقط حول العالم، كلها بمحركات هجينة.
بالتعاون مع أمازون.. طائرة والت ديزني the mouse تعود للحياة بعد الترميم
انتهت شركة والت ديزني بالتعاون مع أمازون من إصلاح وترميم طائرة والت ديزني الشخصية التي تسمى the mouse بعد سنوات من الإهمال والتخزين في حقل بفلوريدا.
العربية هتتكلم معاك.. هوندا تحول السيارات لإنسان آلي قادر على القيادة الذاتية
تشتهر هوندا بأنها شركة تصنيع سيارات ودراجات نارية، لكن العلامة التجارية تتوسع في مجالات عملها وتتنوع لتصبح لاعب رئيسي في منتجات الطاقة للأغراض العامة وصناعة المحركات لشركات أخرى وصناعة الطائرات النفاثة والمحركات النفاثة، لكنها لا تكتفي بالمألوف وتسعى لآفاق أرحب وهي الآن تمضي قدما في مشروعها لابتكار جيل مختلف كليا من السيارات التي تشبه الإنسان الآلي، إنها تريد تحويل الدمج بين البشر والذكاء الاصطناعي (AI) في تجربة مختلفة.
إيلون ماسك يحتفل بالهالوين مع أنجلينا جولي ونجوم المجتمع في قلعة دراكولا
احتفل إيلون ماسك المدير التنفيذي لـ "تسلا" بالهالوين على طريقته، في مكان عرف أنه أشهر القصور في العالم على الإطلاق، قلعة بران ، وهي نفس القلاع التي حولها برام ستوكر إلى منزل دراكولا مصاص الدماء في قصته الأسطورية.
شراكة هوندا وجنرال موتورز لبناء سيارات كهربائية بأسعار رخيصة
"التحالف مع جنرال موتورز هو سلاح كبير بالنسبة لنا"، بهذه الكلمات المقتضبة لخص الرئيس التنفيذي لشركة هوندا و رئيسها ومديرها التنفيذي "توشيهيرو ميبي" اعتقاده خلال مناقشة مائدة مستديرة مع وسائل الإعلام المختلفة .