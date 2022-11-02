إيلون ماسك يحتفل بالهالوين مع أنجلينا جولي ونجوم المجتمع في قلعة دراكولا

احتفل إيلون ماسك المدير التنفيذي لـ "تسلا" بالهالوين على طريقته، في مكان عرف أنه أشهر القصور في العالم على الإطلاق، قلعة بران ، وهي نفس القلاع التي حولها برام ستوكر إلى منزل دراكولا مصاص الدماء في قصته الأسطورية.

توجد قلعة بران منذ حوالي ألف عام ؛و تم طرد الفرسان العسكريين من منظمة تيوتون المشاركة في الحروب الصليبية عام 1226 لكنهم أنهوا بناء القلعة قبل طردهم.

قلعة دراكولا

كان حفل إيلون ماسك ليس فقط احتفالا بالهالوين ولكنه احتفال لاستحواذه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر بعد 6 أشهر من الشد والجذب والتراجع في قراره، ليتم في نهاية المطاف الصفقة بنجاح، ضمت حفلة "ماسك" عن بعض الوجوه الأكثر شهرة في هوليوود ، مثل أنجلينا جولي ، والمؤسس المشارك لشركة جوجل Google ، لاري بيدج ، وسيرجي برين و بيتر ثيل المدير التنفيذي لـ paypal ما بين 40 إلى 50 شخص من أغنى أغنياء العالم حضروا الحفل في رومانيا بقلعة دراكولا، بينما بعض التقارير الإخبارية تقول أن العدد أكثر من ضعف الرقم المذكور سابقًا ويصل إلى 140 شخص.

ووفقًا للموقع الألماني المحلي Ziare.com دفع ماسك في تأجير الليلة الواحدة 75 ألف يورو (نفس المبلغ تقريبًا بالدولار)

وتعتبر قلعة بران واحدة من أشهر أماكن الرعب في العالم ومنزل مصاص الدماء الأسطوري دراكولا والمنزل الحقيقب لشخصية فلاد الثالث المخوزق، الرجل الذي ألهم شخصية برام ستوكر والمنضم لمنظمة التنين، كما أنه المكان المشهور الذي يذهب إليه الأثرياء منذ سنوات عديدة للاحتفال بعيد الهالوين.