تبدأ من 44 ألف دولار.. هوندا تكشف عن سيفيك Type R موديل 2023

كشفت "هوندا" عن فئات وأسعار "سيفيك تايب R" موديل 2023 الجديدة التي تبدأ من 43،990 دولارًا، هذا هو سعر الدخول المبدئي لأقل فئة في التجهيز CTR ومع ذلك هو أغلى بمقدار 5 آلاف دولار عن موديل عام 2021 الذي يبدأ من 38910 دولار.

وفقا لموقع "روود آند تراك" ستحصل على الكثير مقابل السعر المرتفع. يوجد تحت غطاء المحرك محرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر بشاحن توربيني بقوة 315 حصان و 310 رطل قدم من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس يدوية من 6 سرعات، حيث ترسل الطاقة إلى العجلات الأمامية من خلال ترس تفاضلي محدود الانزلاق. هناك أيضًا ترقيات لنظام عمل المكابح والشاسيه ونظام التعليق والإطارات والمقصورة الداخلية.

الأمر المثير للاهتمام ، أن سعر هوندا سيفيك تايب R الجديد هو نفس سعر البيع بالتجزئة المقترح من قبل الشركة المصنعة لسيارة تويوتا GR كورولا إصدار Circuit ، الذي يباع بسعر 43،995 دولارًا. بالطبع ، إذا كان العميل لا يرغب في الفرامل الأكبر ، والتفاضلات محدودة الانزلاق ، والجناح الكبير ، يمكنك الحصول على كورولا بسعر أرخص بكثير ؛ يبدأ الطراز الأساسي ونقطة الدخول لطراز "كورولا" بسعر 36,995 دولارًا فقط.

قال مامادو ديالو ، نائب رئيس المبيعات في شركة هوندا الأمريكية: "تجسد هوندا سيفيك تايب آر 2023 الجديد كليًا روح التحدي التي تتمتع بها هوندا ، من خلالها نتمسك ونظهر جذورنا العميقة وتراثنا ونأتي بالمزيد من التقنيات الجديدة لنرفع من سقف التوقعات مع استخدام هندسة خاصة بسيارات مضمار السباق لتقديم أداء مثير على الطريق وعلى الحلبات، إنها ذروة ما نقدمه في تشكيلة Civic من الجيل الحادي عشر ، وهي السيارة الأكثر رياضية ومتعة في القيادة التي نقدمها طوال تاريخنا".