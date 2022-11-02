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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لمن يشكو السحر والحسد.. رمضان عبدالمعز: حصن نفسك بهذه الآيات|فيديو

آيات تمنع السحر والحسد
آيات تمنع السحر والحسد

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن البعض يشكو من السحر والحسد، وهناك آيات تمنع السحر والحسد، في سورة البقرة يؤكد الله فيها "وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله" مؤكداً أن المؤمن يعلم كل شيء، وثقته فى الله كبيرة.

لمن يشكو السحر والحسد

وأوضح رمضان عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن الشخص طالما لم يؤذِ أحدا ويأخذ بالأسباب ويسعى، فالله سيساعده، والضيق الذي يشعر به وقت البلاء، غرضه أن الله يريد أن يسمع صوت المرء وقت البلاء ويدعوه ليفرج الله همه، فالله يحب أن يسمع صوت عبده بالدعاء والتضرع فيه.

وأشار إلى أن من شعب الإيمان حسن التوكل على الله وحسن التضرع لله، موضحاً أن المؤمن في وقت الأزمات والمآسي والشر والحقد والمكر له دور يتصرف فيه، لافتا إلى أن لمؤمن ثقته في الله وقت الأزمات لا تهتز مهما مكر وكاد به الناس.

وأكد رمضان عبدالمعز أن المؤمن يعلم أن ويعلم أن أحد لو ضايقه أو دبر له في العمل فهو يعلم أنهم يكيدون له ويعمل بقول الله تعالى "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين" ويعلم أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم "أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك".
 

هل سورة الكهف علاج السحر؟ 

من جانبه، يقول الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في بيانه هل سورة الكهف علاج السحر، إن السحر أمر عارض، وقد أرشدنا الشرع الحنيف إلى كيفية الخلاص منه.

وتابع خلال مقطع فيديو له، الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما عُمل له السحر، رقى نفسه بالمعوذتين فشفاهه الله سبحانه وتعالى، موضحاً أنه على الشخص أولا إرجاع الظواهر إلى أسبابها المادية؛ فهل تم بذل السبب الذي يؤدي إلى النتيجة أم لا؛ فإذا لم تجد أي تفسير وغلب على الظن حدوث السحر فعليك بالرقية الشرعية بالفاتحة وآية الكرسي وبالمعوذتين والقرآن بوجه عام. 

وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم قال: “البيت الذي تقرأ فيه سورة الكهف، لا يدخله شيطان تلك الليلة”.

كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء، يضيء له يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين”.

وقال صلى الله عليه وسلم: “من قرأ سورة الكهف، كانت له نورًا من مقامه إلى مكة، ومن قرأ عشر آيات من آخرها، ثم خرج الدجال، لم يضره”.

وقد أخرج ابن مردويه عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ألا أخبركم بسورة ملأ عظمتها ما بين السماء والأرض، ولكاتبها من الأجر مثل ذلك، ومن قرأها يوم الجمعة، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام، ومن قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه، بعثه الله من أي الليل شاء؟ قالوا: بلى -يا رسول الله-، قال: سورة أصحاب الكهف”.

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