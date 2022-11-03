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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس ربة منزل تخلصت من عجوز بسبب خلافات مالية بعين شمس

حبس
حبس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل سيدة مسنة داخل شقتها بدائرة القسم، بسبب خلافات مالية بينهما.

وأمرت النيابة بتكليف أطباء مصلحة الطب الشرعي، بتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والاداة المستخدمة في ذلك.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات واقعة مقتل سيدة مسنة داخل شقتها بعين شمس، حيث تبين أن ربة منزل وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات مالية، وأمر اللواء محمد عبد الله، مدير مباحث القاهرة بإخطار النيابة للتحقيق .

وتبلغ لقسم شرطة عين شمس بالعثور على جثة سيدة داخل مسكنها بدائرة القسم وبها عدة إصابات .

بسؤال نجلتها قررت بأن والدتها تقيم برفقة شقيقها من ذوى الهمم واكتشافها سرقة عدد 2 كيس نقود، هاتف محمول، دفتر مديونات لاعتيادها وضعهم داخل ملابسها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وباستخدام التقنيات الحديثة، التي أشرف عليها اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية أمكن تحديد مرتكبة الواقعة ربة منزل مقيمة بدائرة القسم تم استهدافها وضبطها.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، لإستدانتها مبلغ مالى من المجنى عليها وسدادها جزء منه وتعثرها فى سداد باقى المبلغ، ومطالبة المجنى عليها لها بتسديد باقى المديونية، ولعلمها بكبر سنها عقدت العزم على سرقتها، والتخلص منها .

وفى سبيل ذلك توجهت لمحل سكنها ولدى قيامها بفتح الباب قامت بدفعها فارتطم رأسها بمقبض كرسى خشبى وسقطت على الأرض فقامت برطم رأسها بالأرض عدة مرات حتى تأكدت من وفاتها وقامت بالاستيلاء على المسروقات ، ولاذت بالفرار، وأضافت بتخلصها من الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها بإلقائه بالطريق العام.

تم بإرشادها بمسكنها ضبط حافظتى نقود بداخلهما مبلغ مالى وحقيبة صغيرة الحجم بداخلها عدد 5 بطاقات رقم قومى من بينهم بطاقتى المتوفاة ونجلها وعدد 2 كارت فيزا وبطاقة تموين والأجندة الخاصة بحسابات عملاء المجنى عليها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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