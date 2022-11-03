محمود أبو الدهب: عمر جابر ظهر بشكل جيد أمام إنبي.. فيديو

أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يحظي بثقة البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق لذلك يشارك بشكل أساسي في الفترة الحالية .

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" عمر جابر ظهر بشكل جيد أمام إنبي ويجب أن يستعيد مستواه الفني بشكل قوي مع فريق الزمالك في الفترة القادمة لأنه لاعب كبير وصاحب خبرات كبيرة ".

وأضاف:"فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك مطالب بتصحيح الأوضاع فنيًا داخل أرض الملعب قبل بدأ نزيف النقاط ببطولة الدوري الممتاز".



انبي والزمالك..

سقط الزمالك فى فخ التعادل أمام إنبي بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الزمالك التهديف فى الدقيقة 45 عن طريق أحمد مصطفى زيزو من ركلة جزاء بعد عرقلة مصطفى شلبي الصفقة الجديدة للقلعة البيضاء .

جاء هدف التعادل لـ إنبي فى الدقيقة 83 عن طريق كلوشة من رأسية داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة يحتل الزمالك فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط ، بينما أرتفع إنبي الى المركز الرابع عشر برصيد نقطتين .

ونفذت كرة عرضية من عمر جابر من الطرف الأيسر لصالح الزمالك مرت من الجميع إلى زيزو الذي سدد كرة من داخل منطقة الستة ياردة مرت بجوار القائم الأيسر فى الدقيقة 9.

وفي الدقيقة 11 ، جاءت كرة عرضية من حمزة المثلوثي من يسار منطقة الجزاء شتتها الدفاع لتصل إلى عمر جابر الذي سدد لكنها بعيدة عن المرمى.

وأرسل زيزو كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح الزمالك على رأس مصطفى شلبي لتمر الكرة بجوار القائم الأيمن بسنتيمترات فى الدقيقة 24 .

وظهر نيمار فى لقطة رائعة من مهاراة خاصة بعد من 3 مدافعين إنبي وأرسل كرة عرضية أرضية سددها مصطفى شلبي من داخل منطقة الستة ياردة لتمر أعلى العارضة فى الدقيقة 51 .

ودفع فيريرا بـ يوسف أوباما بدلا من سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 46.

وتعرض محمد عبدالغنى لإصابة خلال المباراة وخرج ودخل مصطفى الزنارى بدلا منه فى الدقيقة 60.