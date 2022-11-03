مصرع سائق وإصابة شقيقه في انقلاب سيارة نقل بطريق أسيوط البحر الأحمر

لقى سائق مصرعه وأصيب شقيقه في حادث إنقلاب سيارة نقل بطريق أسيوط / البحر الأحمر وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي.



تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالكيلو 75 بطريق البحر الأحمر ووجود حالة وفاة ومصاب.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة مصرع " طارق. أ. إ" 28 عاماً وإصابة شقيقه " حسن. أ. إ" 25 عاماً، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.