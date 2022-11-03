أخبار الفن|نجوم الفن يتحدثون عن مؤتمر المناخ.. حفل محمد عبده بموسم الرياض

نجوم الفن يتحدثون عن مؤتمر المناخ.. نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها حفل محمد عبده بموسم الرياض، قصة تغيير اسم رجاء عبده، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

نشر الفنان حسن الرداد -عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- مقطع فيديو قصير، ظهر فيه من العرض الخاص لفيلمه الجديد تحت تهديد السلاح، في العاصمة السعودية الرياض.

ذكرى رجاء عبده.. يوافق اليوم الخميس 3 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنانة رجاء عبده، التي ولدت بمثل هذا اليوم عام 1919، ورحلت عن عالمنا في 13 يناير عام 1999، عن عمر يناهز الـ 79 عاما.

وتعد رجاء عبده، واحدة من صاحبات الأصوات المميزة التي تألقت في فترة الخمسينيات من القرن الماضي، تزامنا مع تألق كوكب الشرق أم كلثوم وأسمهان وعبد الوهاب.

حفل محمد عبده بموسم الرياض.. أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن حفل فنان العرب محمد عبده في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وينتظر أن يحيي الفنان محمد عبده، حفل غنائي ساهر بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم 11 نوفمبر الجاري، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد الفايد.

وصل الفنان حسين الجسمي، إلى العاصمة السعودية الرياض، ليلة أمس الأربعاء 2 نوفمبر، وذلك استعدادًا لحفلته مساء غد الجمعة 4 نوفمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وينتظر أن يحيي حسين الجسمي، حفله بموسم الرياض، في المملكة العربية السعودية، مساء غد الجمعة 4 نوفمبر، ويشاركه إحياء الحفل، الفنانة العراقية أصيل هميم، والفنان السعودي عايض يوسف.

ذكرى مريم فخر الدين.. يحل اليوم الخميس 3 نوفمبر، الذكرى الثامنة لرحيل جميلة السينما المصرية، الفنانة مريم فخر الدين، التي ولدت في 8 يناير عام 1933، ورحلت عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 2014، عن عمر يناهز 81 عاما.

مؤتمر المناخ cop 27.. أعربت الفنانة سماح أنور، عن فخرها بتنظيم مصر لـ مؤتمر المناخ هذا العام بمدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى أن مصر لها دور فاعل في مشكلة المناخ التي يعاني منها كوكبنا، وأنه لابد للجميع ونحن كمصريين أن نراعي هذه المشكلة لأنها خطيرة.

وأضافت سماح أنور في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن تنظيم مصر للفعاليات الدولية، يعكس للعالم استقرار البلد، وحالتها الحقيقية بأنها تعمل ليل نهار بشكل يسابق الزمن ويحدده إمكانياتنا ومدى تعاونا ورغبتنا، مشيرة إلى أنه المشككين والمغرضين لا يحبون أن تكون مصر دولة رائدة.

وتُنظم مؤتمرات المناخ وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمواجهة التغيرات المناخية، ويوافق هذا العام مرور 30 عاما على تأسيسها عام 1992 في قمة الأرض في ريو دي جانيرو في البرازيل، وتعقد القمة السابعة والعشرين في منتجع شرم الشيخ في مصر، ومن المفترض أن يتخذ المجتمع الدولي خلالها قرارا بالتقاسم العادل لمسئولية مواجهة التغيرات المناخية، بين من يتعين عليه خفض الانبعاثات، ومن يجب أن يجد مصادر جديدة لتوليد الطاقة، ومن يجدر به تعويض من يشعرون بآثار تغير المناخ.