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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم..ورش عمل ومسابقة لتعليم طلبة المدارس الفرانكفونية مبادئ النقد السينمائي بمكتبة الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستضيف مكتبة الإسكندرية ورش عمل ومسابقة لتعليم طلبة المدارس الفرانكفونية مبادئ النقد السينمائي اليوم الخميس بقاعة الأوديتوريوم بمدخل مبني مكتبة الإسكندرية الرئيسي.
وتنظم المكتبة تلك الورش بالتعاون مع المركز المتوسطي للتواصل الصوتي والمرئي (CMCA) بمرسيليا الذي يقوم من خلال لجنة تحكيم باختيار ثلاثة أفلام تناقش قضايا منطقة حوض البحر المتوسط، حيث يقوم الطلبة بمشاهدة هذه الأفلام والتصويت لأفضل فيلم من وجهة نظرهم، والذي بدوره يحصل على الجائزة خلال مهرجان سينما دول حوض البحر المتوسط الذي يُعقد بمرسيليا في الفترة من 5 إلى 10 ديسمبر 2022.

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وبعد عرض كل فيلم، تتم مناقشة نقدية باللغة الفرنسية بين الطلبة المشاركين من المرحلة الثانوية بالمدارس الفرانكفونية، ولجنة تحكيم متخصصة في النقد السينمائي المكونة من الأستاذ فاليري جيربو؛ رئيسة المركز المتوسطي والمفوضة من المهرجان، والدكتورة مروة الصحن؛ مدير مركز الأنشطة الفرانكفونية والمتخصصة في التوثيق والأرشيف السينمائي، ويوسف عساف؛ المتخصص في السينما والصوتيات، وبناءً على مستوى مشاركة الطلبة بالأفكار وطرح الإشكاليات الخاصة ومضمون كل فيلم، تقوم لجنة التحكيم باختيار أفضل الطلبة للفوز بحضور فعاليات المهرجانات السينمائية المحلية والدولية على سبيل المثال مهرجان سينما دول حوض البحر المتوسط بفرنسا، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية، ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ومهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وبانوراما الفيلم الأوروبي بسينما زاوية، ومهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة وغيرهم.

وتهدف تلك الورش لتعزيز معرفة الطلبة بأهمية الفن السابع وصناعة السينما، والتعرف على القضايا المطروحة في الأفلام التسجيلية الخاصة بحوض البحر المتوسط، هذا بالإضافة إلى ممارسة اللغة الفرنسية والتعرف على محافظات مصر المختلفة والمشاركة في تنظيم وحضور مهرجانات على المستوى المحلي والدولي وغيرها من المهارات التي يكتسبها الطلبة من هذه التجربة المثمرة.
جدير بالذكر أن من ضمن المشاركين الداعمين للورش: قنصلية فرنسا العامة في الإسكندرية، والمدارس الفرانكفونية من المحافظات المختلفة، وإدارة المهرجانات، والمكتبات، وقصور الثقافة.
 

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