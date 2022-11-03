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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال لقاء رئيس شركة غازتك

لتطوير تسهيلات التموين بالغاز الطبيعي بشرم الشيخ.. «فودة» يشيد بجهود وزارة البترول|صور

فودة
فودة

أشاد  اللواء خالد فودة محافظ  بدعم وجهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير تسهيلات التموين بالغاز الطبيعى بالمدينة والتي يقوم بمتابعتها شخصياً لتصل إلى 10 محطات منها 5 محطات تابعة لشركة غازتك ومحطة غازتك المتنقلة في محطة نبق وثلاث محطات تابعة لشركة كارجاس ومحطة تابعة لشركة ماستر جاس. 
جاء ذلك خلال لقاء  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غازتك ، والمحاسب محمد الطرابيلى مساعد رئيس الشركة للتسويق، واللواء محمد عامر مساعد رئيس الشركة للعلاقات الحكومية. 

واستعرض المحافظ مع وفد الشركة موقف محطات الشركة في مدينة شرم الشيخ والتي تم الاتفاق مع المحافظة على إنشائها وتشغيلها في المدينة وهي (محطة الرويسات – محطة السوق القديم – محطة النور – محطة هضبة أم السيد – محطة هوليداي) حيث كانت شركة غازتك سباقة في تقديم خدمات التموين والتحويل بالغاز الطبيعى بشرم الشيخ، هذا بالإضافة إلى محطة نبق الجارى إنهاء أعمال إنشائها وتشغيلها قريباً.

كما تم استعراض التسهيلات والتطبيقات المتطورة في مجال الغاز الطبيعي التي قامت الشركة باستحداثها مؤخراً مثل المحطة المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى والتي طلب  المحافظ انتظارها في محطة الشركة في نبق لتقديم خدمات التموين بالغاز الطبيعى لجميع العملاء، وكذلك مركز التحويل المتنقل والتي قامت الشركة بتدشينه مؤخراً لأول مرة في مصر لتقديم خدمات تحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعى للعملاء في مختلف المناطق حيث وجه  المحافظ بانتظاره في محطة الشركة بالسوق القديم لتعزيز خدمات التحويل وصيانة سيارات العملاء التي تعمل بالغاز الطبيعى بالمدينة خلال فترة المؤتمر.

وفى نهاية الاجتماع أشاد  المحافظ بدعم وجهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير تسهيلات التموين بالغاز الطبيعى بالمدينة والتي يقوم بمتابعتها شخصياً لتصل إلى 10 محطات منها 5 محطات تابعة لشركة غازتك ومحطة غازتك المتنقلة في محطة نبق، وثلاث محطات تابعة لشركة كارجاس ومحطة تابعة لشركة ماستر جاس.

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لقاء فودة مع غازتك

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اللواء خالد فودة يشيد البترول الطاقة شركة غازتك

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