زيادة المرتبات والمعاشات.. جمال رائف: الدولة تسعى لتخفيف الأعباء على المواطنين

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن مؤتمر أمس برئاسة مجلس الوزراء، جاء فى إطار الشفافية التي تتبعها الحكومة المصرية فى طرح كافة المعلومات على المواطن المصري، مشيرا إلى أنه طوال الوقت فى تلك الظروف العالمية الصعبة المواطن يحتاج أن يتلقي المعلومة من المصدر الصحيح.



وأضاف "رائف" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن وفرة المعلومات التي تقدمها الحكومة المصرية تطمئن المواطن وتحدث نوع من أنواع الاستقرار فى أسعار السلع.



وتابع أن مصر لديها قدرة على التعامل مع المتغير العالمي بكل إمكانياتها اللوجيستية والفكرية وحماية المواطن المصري من تبعات تلك الأزمات العالمية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تسعى لتخفيف الأعباء على المواطنين بقدر المستطاع، وذلك يظهر فى زيادة المرتبات والمعاشات.

