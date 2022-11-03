عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيادة المرتبات والمعاشات.. جمال رائف: الدولة تسعى لتخفيف الأعباء على المواطنين

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال رائف

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن مؤتمر أمس برئاسة مجلس الوزراء، جاء فى إطار الشفافية التي تتبعها الحكومة المصرية فى طرح كافة المعلومات على المواطن المصري، مشيرا إلى أنه طوال الوقت فى تلك الظروف العالمية الصعبة المواطن يحتاج أن يتلقي المعلومة من المصدر الصحيح.


وأضاف "رائف" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن وفرة المعلومات التي تقدمها الحكومة المصرية تطمئن المواطن وتحدث نوع من أنواع الاستقرار فى أسعار السلع.


وتابع أن مصر لديها قدرة على التعامل مع المتغير العالمي بكل إمكانياتها اللوجيستية والفكرية وحماية المواطن المصري من تبعات تلك الأزمات العالمية،  لافتا إلى أن الدولة المصرية تسعى لتخفيف الأعباء على المواطنين بقدر المستطاع، وذلك يظهر فى زيادة المرتبات والمعاشات.
 

الكاتب الصحفي جمال رائف الحكومة المصرية مجلس الوزراء الظروف العالمية الصعبة الدولة المصرية تخفيف الاعباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات مباراة السوبر.. اتحاد الكرة يعلن التفاصيل كاملة

أسعار الذهب اليوم الخميس 3 -11-2022

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 3-11-2022

خبير تحكيمي يوضح مدى صحة ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي

حريق هائل في ورشة دوكو بالعمرانية.. والدفاع المدني يُخلي المنازل من الأهالي

بعد رفع الفائدة.. انخفاض حاد في سعر الدولار عالميًا

افتكروا الحمل قولون.. طبيبة أسوانية تكشف تفاصيل أغرب ولادة مفاجئة لأربعينية

سيدة أمام قاضي الأسرة عن زوجها: بيقولي هنزل أصلي ويروح لجارتي الشقة

ترشيحاتنا

استكمل الرحلة وهو ينزف .. وزير النقل يكرم قائد قطار أصيب بعد قذفه بالحجارة

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وحركة الملاحة خلال الأيام المقبلة

قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ بمحافظات مصر .. تعرف عليها

حتى يونيو 2023.. الدولة تدفع 43 مليار جنيه لشركات الكهرباء عن المواطنين

بعد الإفراج عن الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الخميس

كيف أخرج الزكاة على الشهادة البنكية ؟.. علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روح بشرية لإرضاء الجن.. إهدار دماء شاب في الجبل لاستخراج كنز أثري

موجودة بكل المطابخ .. 4 أشياء تدمر صحتك وتهدد حياتك

يعالج 3 أمراض ويحرق الدهون .. مشروب خارق يجب تناوله 3 مرات في اليوم

ضع الفلوس في الجيوب.. خبيرة تكشف أسرارا صادمة عند تخزين الملابس

فيديو

ضربني بالكرباج ومضاني على تنازل.. تفاصيل واقعة عنف زوجي ترويها سيدة بالزقازيق|فيديوجراف

توحيد الصف العربي.. أبرز تصريحات السيسي في القمة 31 بالجزائر |فيديو جراف

الكوليرا تهدد لبنان .. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الوباء

تنبأ بوفاته .. تفاصيل صادمة في حادث شاب الغربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ