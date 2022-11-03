عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس تتارستان: ملتقى البحرين للحوار فرصة عظيمة لمناقشة تجارب التعايش والتسامح

صدى البلد

قال السيد رستم مينيخانوف، رئيس تتارستان، إنَّ الحوار بين الأديان أمر في غاية الأهمية خاصة في هذا الوقت الذي يمر به عالمنا بفترة عصيبة تشهد انتشار صورة معقدة ومشبعة بعوامل متناقضة عن العلاقات بين الأديان، مؤكدًا أنَّ ملتقى البحرين للحوار يعد فرصة عظيمة لالتقاء زعماء ورموز الأديان والاستماع لصوت الحكمة ومناقشة تجارب التعايش والتسامح.

وأكد رئيس تتارستان خلال كلمته اليوم بملتقى البحرين للحوار والذي تعقده مملكة البحرين تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وبحضور فضيلة الإمام الأكبر فضيلة أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، أن جمهورية تتارستان قدمت نموذجًا للتعايش بين بني البشر، حيث تعد موطنًا للعديد من مختلف الديانات والثقافات، وتجمع بين ميراث الشرق والغرب، موضحًا أنَّ التاريخ يعد شاهدا على كون الإسلام جزءًا من الحضارة التترستانية، حيث عاش المسلمون في تترستان على مدى قرون في انسجام ووئام، مما يعكس مدى التعايش الذي كانت تحياه تتارستان.

وأوضح مينيخانوف أن رعاية السلام في تترستان بين الأديان هو موضوع مستمر، ويتم التركيز عليه بشكل كبير للحفاظ على العادات والتقاليد، كما تعمل تتارستان دائمًا على تقديم التسهيلات للمؤسسات والجمعيات الدينية، بالإضافة إلى دعم التعليم الديني، كما أصبح التضامن والتكافل لحل القضايا المتعلقة بالتنوع العرقي والديني لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية- منهجٌ عام في تتارستان، داعيا المشاركين بالملتقى لزيارة بلادة لمزيد من التعرف عليها ومعايشة تجربتها في التعايش عن قرب.

وتستضيف العاصمة البحرينية المنامة ملتقى البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني» يومي الخميس والجمعة 3و4 نوفمبر، تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وبمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، ونحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثلي الأديان حول العالم، إضافة إلى شخصيات فكرية وإعلامية بارزة، بتنظيم من مجلس حكماء المسلمين، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مملكة البحرين، ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.

رئيس تتارستان الحوار بين الأديان ملتقى البحرين للحوار شيخ الأزهر رعاية السلام في تترستان بين الأديان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات مباراة السوبر.. اتحاد الكرة يعلن التفاصيل كاملة .. فيديو

أسعار الذهب اليوم الخميس 3 -11-2022

مفيش وقت تقلب وشك.. شوبير يوجه رسالة هامة لنجم الأهلي

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 3-11-2022

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

غريب وعجيب .. شوبير يفتح النار على فيريرا مدرب الزمالك

سيدة أمام قاضي الأسرة عن زوجها: بيقولي هنزل أصلي ويروح لجارتي الشقة

بعد رفع الفائدة.. انخفاض حاد في سعر الدولار عالميًا

ترشيحاتنا

فيتوريا في مأزق.. الإصابات تضرب دفاع منتخب مصر قبل معسكر نوفمبر

8896 شركة بـ النمسا تطالب برفع فوري للعقوبات المفروضة على روسيا

3 شباب يعتدون على فتاة بالغربية بزعم توفير فرصة عمل

وزيرة التخطيط تعلن إطلاق مبادرة القرية الخضراء وفق أحدث المعايير البيئية العالمية

الوفد الروسي يستأنف عمله.. 120 سفينة في انتظار التحرك من مضيق البوسفور

التعاون: وضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الحوت.. حظك اليوم الخميس 3 نوفمبر2022: هتحب جديد

نبْتة مدهشة مقوي جنسي خارق و تحافظ على صحة المفاصل

تضخم القلب..هل هو مؤشر على وجود حالة مرضية أخرى

غير مكلف ومكوناته بمطبخك.. تعرف على طريقة عمل إفطار المشاهير

فيديو

ضربني بالكرباج ومضاني على تنازل.. تفاصيل واقعة عنف زوجي ترويها سيدة بالزقازيق|فيديوجراف

توحيد الصف العربي.. أبرز تصريحات السيسي في القمة 31 بالجزائر |فيديو جراف

الكوليرا تهدد لبنان .. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الوباء

تنبأ بوفاته .. تفاصيل صادمة في حادث شاب الغربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ