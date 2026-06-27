رئيس "شباب النواب" يهنئ المنتخب بالصعود ويطالب باستكمال المشوار بالفوز علي استراليا

تقدم النائب محمد السيد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن ،بخالص التهنئة لمنتخب مصر الوطني لكرة القدم، والجهاز الفني واللاعبين وجماهير الكرة المصرية، عقب الصعود المستحق إلى دور ال ٣٢ في بطولة كأس العالم.

وحرص مجاهد ، علي تهنئة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن حسام حسن، و الكابتن ابراهيم حسن مدير المنتخب مؤكداً أن الأداء والروح القتالية التي ظهر عليها اللاعبون تعكس حجم الجهد والعمل الفني الكبير الذي يقوم به الجهاز الفني منذ توليه المسؤولية.

وقال مجاهد: "الصعود جاء تتويجاً لعرق اللاعبين وإصرارهم على تشريف اسم مصر. ونثق أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن قادر على مواصلة النجاح وتحقيق طموحات الجماهير".

وطالب رئيس اللجنة اللاعبين والجهاز الفني بمواصلة التركيز وعدم الاكتفاء بما تحقق، قائلاً: "المشوار لم ينته بعد. المطلوب الآن هو استكمال المشوار والفوز علي استراليا واللعب بنفس الحماس والروح والإصرار، حتى يرفع علم مصر عالياً في المحافل الدولية".

القيادة السياسية أولت الرياضة المصرية والرياضيين اهتماماً غير مسبوق



وأشاد مجاهد بالدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة المصرية، مؤكداً: "القيادة السياسية أولت الرياضة المصرية والرياضيين اهتماماً غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس على تطور البنية التحتية وتوفير كل سبل النجاح لأبطالنا في مختلف الألعاب".

واختتم مجاهد بيانه بتوجيه الشكر لجماهير مصر التي ساندت المنتخب في كل مكان، داعياً إياها لمواصلة الدعم: "أنتم السند الحقي للمنتخب. فبكم ومعكم نكمل المشوار حتى النهاية".